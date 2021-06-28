В России появится приложение для трудовых мигрантов

28 июня. FINMARKET.RU - Минцифры разработало проект для создания приложения для трудовых мигрантов. Оно должно будет упростить их устройство на работу и предоставление им госуслуг. Документ размещен на портале проектов и правовых актов, пишет "Российская газета" . Предполагается создать цифровую платформу, которая включит инфраструктуру национального и наднационального уровня, а также мобильное приложение, позволяющее искать вакансии и упростит процедуру трудоустройства иностранцев.

Как отметили в Минцифры, цифровая платформа позволит преодолеть барьеры "в предоставлении свободы перемещения граждан государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе трудовых ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства иностранных граждан в РФ". В министерстве добавили, что реализация проекта позволит расширить возможности инфраструктуры цифрового профиля и распространить их на иностранцев и лиц без гражданства.

Эксперты считают, что платформа приведет к обелению рынка труда. "Мигранты с более высокой квалификацией, чем у тех, кто до этого к нам приезжал, могут оценить прозрачность и возможность интеграции через такой инструмент. Это дает им больше возможностей реализоваться с учетом их профессии", - говорит Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им.Г.В. Плеханова. По мнению главы рекрутингового агентства ProfiStaff Ирины Никулиной, инструмент упростит подбор персонала, потому что рынок мигрантов непрозрачен.