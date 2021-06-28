Регионы могут обязать использовать ЕГИССО для поддержки населения

28 июня. FINMARKET.RU - Минтруд предлагает обязать региональные и муниципальные органы соцзащиты использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) при назначении населению мер соцподдержки. Это следует из опубликованного проекта постановления правительства "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения", пишет "Коммерсант"

Сейчас система ЕГИССО, работа над которой была начата Пенсионным фондом еще в 2016 году, агрегирует данные о значительной части населения. Это в том числе сведения о самих получателях социальной поддержки (паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания, сведения о периодах трудовой деятельности и другое) и персонифицированные сведения о мерах соцзащиты (например, суммы выплат, размер предоставленной жилплощади). Также в систему внесена и информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, которые эту соцподдержку предоставляют, включая сведения о занятости инвалидов.

При этом назначение и предоставление самих мер соцподдержки осуществляется в иных различных информсистемах, а в отдельных муниципальных образованиях - и ручным образом вовсе без применения информсистем.

Принятие предложенного постановления должно запустить перевод этих процессов в ЕГИССО.

Кроме этого, проект документа устанавливает единые требования к региональным информационным системам - для того чтобы местные органы соцзащиты могли с их помощью обмениваться информацией с ЕГИССО. Срок унификации региональных информсистем - до 31 декабря 2023 года.

Как пояснили в Минтруде, если регион не сможет доработать свою систему, то для назначения мер соцподдержки он будет использовать ЕГИССО, которая станет элементом Единой цифровой платформы в рамках реализации "Социального казначейства".