Традиционной дефляции к концу лета не будет

28 июня. FINMARKET.RU - В 2021 году в России впервые за 2 года не будет месячной дефляции по итогам августа и сентября. В этом сходятся ведущие экономисты банков, университетов и рейтинговых агентств, опрошенные "Известиями"

Торможение цен в России - сезонное явление. Обычно оно происходит в конце лета - начале осени (августе-сентябре) в связи с удешевлением сельскохозяйственных продуктов при хорошем урожае: снижение цен на продовольствие в этот период перекрывает удорожание других товаров и услуг.

В ЦБ "Известиям" заявили, что месячная инфляция в августе-сентябре 2021 года будет определяться в том числе качеством и объемом нового урожая, прогнозирование параметров которого традиционно связано с повышенной неопределенностью. По оценкам Банка России, годовая инфляция начнет постепенно замедляться осенью.

Большинство опрошенных "Известиями" ведущих российских экономистов сошлись во мнении, что месячной дефляции зафиксировано не будет.

По их мнению, традиционное снижение цен на овощи и фрукты будет зафиксировано, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) темпы инфляции все же останутся положительными и составят около 0,1% в месячном выражении.

Такой прогноз соответствует последним заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая в июне указала на устойчивый рост цен и рекордные за четыре года инфляционные ожидания.

Сегодня в России наблюдается повышенная инфляция, которая со временем приобретает все более устойчивый характер, заявляла на Петербургском экономическом форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

На сдерживание темпов роста инфляции направлено ужесточение денежно-кредитной политики. Так, 11 июня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% годовых. ЦБ увеличил ставку сразу на 0,5 п.п. второй раз подряд: на предыдущем заседании 23 апреля было принято аналогичное решение, причем такой шаг был предпринят впервые с декабря 2014 года.

Между тем некоторые аналитики все же закладывают дефляцию в свои