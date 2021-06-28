Доступ операторов связи в жилые дома собираются упростить

28 июня. FINMARKET.RU - Рабочая группа по информационной инфраструктуре АНО "Цифровая экономика" 25 июня одобрила дорожную карту по стимулированию инвестиционной активности операторов, сообщили "Ведомостям" в Минцифры. В ближайшее время министерство представит дорожную карту на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, отметил представитель министерства.

Один из пунктов этого плана предусматривает упрощение доступа операторов в многоквартирные жилыеи использование ими общедомового имущества. Зачастую подключать абонентов к интернету в многоквартирных домах просто невозможно из-за сопротивления управляющих компаний (УК), объяснили в пресс-службе Минцифры. Они ограничиваютв помещения и отключают питание оборудования, чтобы склонить операторов к заключению платных договоров о допуске в дом, а при неоплате производят демонтаж оборудования, лишают доступа к оборудованию и т. д., перечисляет представитель министерства. Конкретные нормотворческие планы и сроки их реализации в Минцифры комментировать не стали.

Поборы УК и ТСЖ за доступ к крышам, подвалам, кабельным стоякам и другой инфраструктуре домов могут достигать до 3% от выручки операторов, рассказывал ранее "Ведомостям" топ-менеджер одного из провайдеров. По оценке аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, сумма поборов во всероссийском масштабе может составлять 10-15 млрд руб. в год.

Как отмечают эксперты, в соответствии с Жилищным кодексом решение о предоставлении операторам доступа принимают на общем собрании собственники помещений в доме (нужно 2/3 голосов "за"), но на практике проведение голосования собственников по вопросу доступа оператора связи в многоквартирный дом трудно реализовать.

По мнению Казаряна, Жилищный кодекс и другие законы и нормативные документы должны быть изменены таким образом, чтобы оператор мог заходить в дом не на основании решения 2/3 собственников или УК: "Основанием для этого должен быть договор оператора с любым проживающим в доме абонентом. Ведь не требуется, к примеру, согласие большинства жильцов на установку тарелки "НТВ-плюс" для одной квартиры. Созывать собрание жителей дома и привлекать УК следует в случае, если провайдер наносит вред общедомовому имуществу".