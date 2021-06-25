Брокеры и банки хотят стать операторами финансовых услуг

25 июня. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в ЦБ, предложив изменить законодательство, регулирующее совершение сделок с использованием финансовых платформ (маркетплейсов). В документе говорится, что спустя год с момента вступления в силу закона о маркетплейсах они "не получили широкого распространения среди потребителей финансовых услуг", пишет "Коммерсант"

В письме предлагается разрешить совмещение деятельности оператора финансовой платформы со всеми видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, управляющей компании ПИФ и НПФ, а также деятельностью кредитной организации.

Это позволит сократить клиентский путь при организации продаж онлайн, поскольку даст возможность профучастникам и управляющим компаниям поручить оператору платформы упрощенную идентификацию. На сегодняшний день они не могут учитывать результаты идентификации профучастников и проводят ее повторно.

Кроме того, по словам вице-президента НАУФОР Екатерины Андреевой, ассоциация предлагает дать возможность банкам и профучастникам получать статус финансовой платформы. "Мы хотим, чтобы они смогли создавать открытую архитектуру продаж, то есть предлагать не только свои, но и чужие финансовые инструменты",— пояснила она. Также НАУФОР предлагает исключить для профучастников, управляющих компаний и банков требование к минимальному размеру собственных средств (сейчас 100 млн руб.).

Эти вопросы в настоящее время обсуждаются в Банке России. Как заявили в ЦБ, они требуют дополнительной оценки с точки зрения их влияния на права и интересы потребителей финуслуг, а также минимизации потенциальных рисков для большого количества участников рынка.