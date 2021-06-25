Тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%

Ежегоднона ЖКХ повышаются 1 июля. Увеличение платы для населения регулируется государством - для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. При этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше - 3,3%, сообщили "Известиям" в ФАС.

Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услугив субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов, подчеркнули в ФАС. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы, рассказали там.

"В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов", - подчеркнули в ФАС. В 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1% - тоже ниже прогнозных 4%.

В службе добавили, что пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества услуг для потребителей. В зависимости от инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Сегодня они - единственный инструмент сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Индексы устанавливает правительство России, напомнили в ФАС.

Правило "инфляция минус" впервые было применено в 2013 году, с тех пор сложился своеобразный консенсус, сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Такой подход устраивает и ресурсоснабжающие организации, поскольку ежегодно стоимость коммунальных услуг растет независимо от улучшения их качества, и государство, которое таким образом реализует социальную политику по сдерживанию роста тарифов ЖКХ независимо от реальных потребностей по модернизации коммунальных сетей, пояснил он.