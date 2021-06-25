.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
25 июня 2021 года 09:14
Приставы будут штрафовать банкиров и коллекторов за хамство должникам
|0
Сергей Савостьянов/ТАСС
25 июня. FINMARKET.RU - Вступил в силу закон, наделяющий приставов самостоятельно привлекать к ответственности банкиров и коллекторов за нарушения при взыскании долга. Проще говоря - за хамство по отношению к должникам. Как пояснили "Российской газете" в Федеральной службе судебных приставов, выносить постановления о привлечении к ответственности будут руководители региональных управлений службы и их заместители. Если же коллекторы, которые фактически поменяются с должниками местами, будут не согласны с решением, у них есть право обжаловать его в суде. До сих пор первыми в суд шли приставы. Они выявляли нарушение, но оштрафовать грубиянов самостоятельно были не уполномочены. Безусловное новшество: теперь под действие соответствующей нормы КоАП попали и банкиры. До того складывалась парадоксальная и неправильная ситуация. Если ночью должнику позвонит коллектор, то его накажут. Если же человека разбудит грубый банкир, жаловаться на него бесполезно. Поэтому в закон внесены изменения: теперь и банкиры отвечают рублем за непотребное поведение с должниками. Также в ближайшее время появятся дополнительные ограничения для коллекторов и банкиров. Накануне Совет Федерации одобрил закон, запрещающий коллекторам донимать родственников должника, соседей и всех, кто имеет к неплательщику какое-то отношение. "Любое общение сотрудников банков и коллекторских организаций с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников", - объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.