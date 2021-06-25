Приставы будут штрафовать банкиров и коллекторов за хамство должникам

25 июня. FINMARKET.RU - Вступил в силу закон, наделяющий приставов самостоятельно привлекать к ответственности банкиров и коллекторов за нарушения при взыскании долга. Проще говоря - за хамство по отношению к должникам. Как пояснили "Российской газете" в Федеральной службе судебных приставов, выносить постановления о привлечении к ответственности будут руководители региональных управлений службы и их заместители. Если же коллекторы, которые фактически поменяются с должниками местами, будут не согласны с решением, у них есть право обжаловать его в суде.

До сих пор первыми в суд шли. Они выявляли нарушение, но оштрафовать грубиянов самостоятельно были не уполномочены.

Безусловное новшество: теперь под действие соответствующей нормы КоАП попали и банкиры. До того складывалась парадоксальная и неправильная ситуация. Если ночью должнику позвонит коллектор, то его накажут. Если же человека разбудит грубый банкир, жаловаться на него бесполезно. Поэтому в закон внесены изменения: теперь и банкиры отвечают рублем за непотребное поведение с должниками.

Также в ближайшее время появятся дополнительные ограничения для коллекторов и банкиров. Накануне Совет Федерации одобрил закон, запрещающий коллекторам донимать родственников должника, соседей и всех, кто имеет к неплательщику какое-то отношение.

"Любое общение сотрудников банков и коллекторских организаций с родственниками должника будет возможно только с письменного согласия самих родственников", - объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.