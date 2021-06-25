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25 июня 2021 года 08:52
Производители просят изменить субсидирование перевозки на Дальний Восток
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Елена Афонина/ТАСС
25 июня. FINMARKET.RU - Национальный плодоовощной союз предложил заменить субсидирование железнодорожных перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) на автомобильные. Об этом говорится в письме объединения председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову, пишет "Коммерсант". Как пояснил директор союза Михаил Глушков, производители овощей закрытого грунта не используют перевозки вагонами из-за очереди на рефрижераторные контейнеры, сроков доставки до трех недель, а также необходимости многократной перевалки, что приводит к порче продукции. По словам Глушкова, сейчас в ДФО собственное производство овощей закрытого грунта обеспечивает только 28% потребностей: в 2020 году выпуск томатов и огурцов там вырос на 14%, до 27,6 тыс. тонн. А так как поставки из регионов-производителей экономически невыгодны, регионы ДФО вынуждены импортировать овощи, в основном из Китая, говорит Глушков. Представитель калужского "Агро-Инвест" (бренд "Мое лето") подтверждает, что железнодорожный транспорт неудобен для товаров с коротким сроком хранения, а авиаперевозки значительно увеличат себестоимость. В Минвостокразвития заявили, что готовы совместно с Минсельхозом рассмотреть предложения, но к ним пока не поступало обращений по поводу трудностей с поставками овощей железнодорожным транспортом в ДФО. Перевозчики уверены, что действующая субсидия достаточно востребована, а новая мера потребует разработки отдельных правил и выделения дополнительных средств.
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Ключевые слова: Россия, перевозки, субсидирование
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