Производители просят изменить субсидирование перевозки на Дальний Восток

25 июня. FINMARKET.RU - Национальный плодоовощной союз предложил заменитьжелезнодорожных перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) на автомобильные. Об этом говорится в письме объединения председателю комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову, пишет "Коммерсант" . Как пояснил директор союза Михаил Глушков, производители овощей закрытого грунта не используютвагонами из-за очереди на рефрижераторные контейнеры, сроков доставки до трех недель, а также необходимости многократной перевалки, что приводит к порче продукции.

По словам Глушкова, сейчас в ДФО собственное производство овощей закрытого грунта обеспечивает только 28% потребностей: в 2020 году выпуск томатов и огурцов там вырос на 14%, до 27,6 тыс. тонн. А так как поставки из регионов-производителей экономически невыгодны, регионы ДФО вынуждены импортировать овощи, в основном из Китая, говорит Глушков. Представитель калужского "Агро-Инвест" (бренд "Мое лето") подтверждает, что железнодорожный транспорт неудобен для товаров с коротким сроком хранения, а авиаперевозки значительно увеличат себестоимость.

В Минвостокразвития заявили, что готовы совместно с Минсельхозом рассмотреть предложения, но к ним пока не поступало обращений по поводу трудностей с поставками овощей железнодорожным транспортом в ДФО.

Перевозчики уверены, что действующая субсидия достаточно востребована, а новая мера потребует разработки отдельных правил и выделения дополнительных средств.