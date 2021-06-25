В РФ обсуждается введение допкомиссии за переводы за рубеж

25 июня. FINMARKET.RU - Правительство ищет дополнительные источники доходов в бюджет: рассматриваются изменения в сфере обязательных платежей - налогов и пошлин, следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко от 1 июня, пишут "Известия" . В документе указано, что Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%.

В пресс-службе Министерства финансов отметили, что "решений по данному вопросу нет". В ЦБ "Известиям" сказали, что инициатива в Банк России не поступала.

Сейчас направить средства в другую страну можно через банк либо платежную систему. В обоих случаях человек оплатит комиссию банку или системе. Например, в Сбербанкесоставляет 1% от суммы перевода, но ее размер не может быть меньше 150 рублей, в "Открытии" - 1,8% (не меньше 200 рублей), в МКБ - 1,6% (не меньше 150 рублей). При переводе с помощью "Юнистрим" необходимо заплатить за перевод 1% (не менее 100 рублей), тарифы в Western Union начинаются от 49 рублей.

По итогам 2020 года Всемирный банк оценил среднюю стоимость перевода денег за границу из России в 1% (ранее - 2,1%). Это самое скромное значение не только для Европы и Центральной Азии (в среднем 6,4%), но и для мира в целом.

По данным ЦБ,физлиц из России за рубеж в 2020 году сократились на 4%, до $40,1 млрд (порядка 3 трлн рублей). То есть при взимании комиссии в 1% дополнительные доходы в бюджет за прошлый год могли составить около 30 млрд рублей. Большая часть переводов ($29 млрд) ушла в страны дальнего зарубежья: Швейцарию ($7,9 млрд), Великобританию ($2,7 млрд) и США ($2,3 млрд). Оставшиеся $11 млрд отправили в страны СНГ: Узбекистан ($4,4 млрд), Таджикистан и Киргизию - по $1,7 млрд.

Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина предположила, что банк будет взимать комиссию с клиента, а затем перечислять сумму в бюджет, сказала она "Известиям". Новая мера может привести к подорожанию стоимости операций для конечного потребителя, считает бизнес-лидер стрима "Платежи и переводы" Кирилл Пальчун. Как следствие, снизится и объем официального рынка переводов, сказал он.