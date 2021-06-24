Маркировка принесет в бюджет 121 млрд ежегодно

24 июня. FINMARKET.RU - Внедрение маркировки позволит России ежегодно пополнять бюджет на 121 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, пишут "Известия"

Ввести в России систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров власти планируют к 2024 году. Это нужно для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта. Сегодня идентификация уже действует для товаров из разных категорий: шуб, отдельных видов одежды, обуви, духов и парфюмерии, табачных изделий, лекарств, фотоаппаратов, автопокрышек. В 2021 году вводится обязательнаямолочной продукции и велосипедов.

По расчетам специалистов НИУ ВШЭ, увеличение бюджетных доходов произойдет благодаря увеличению производства добросовестных компаний и росту налоговых поступлений. При этом основную часть дополнительных доходов составят акцизы на табак (на них придется 70 млрд рублей), поступления по налогу на прибыль принесут дополнительные 13 млрд рублей, а по НДФЛ и соцвзносам - 32 млрд. Около 6 млрд составятот прочих налогов.

Участники отраслевых рынков - производители и импортеры продукции, а также компании оптовой и розничной торговли - от введения маркировки выиграют не меньше. По расчетам ВШЭ, в совокупности они могут иметь до 200 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно.

В частности, производители и импортеры получат детальную информацию о структуре торговых потоков, в результате чего смогут снизить уровень запасов и исключить из товарных цепочек наименее эффективных посредников. Такие меры позволят экономить до 48 млрд рублей в год.

Пересмотреть запасы благодаря маркировке получится и у фирм оптовой торговли, уверены в НИУ ВШЭ. Повышение качества учета, автоматизация складов и экономия на заемном финансировании сберегут им до 9,4 млрд рублей в год.

Для розничной торговли основным позитивным эффектом от маркировки станет противодействие мошенничеству.

Российские магазины ежегодно теряют до 0,5 трлн рублей из-за краж сотрудников и покупателей, мошенничества поставщиков и неэффективного менеджмента. Получение информации обязательной маркировки по движению каждой единицы товара может принести им свыше 142,6 млрд рублей в год", - говорится в исследовании.

В отраслевом разрезе наибольший позитивный эффект от введения идентификации получат участники рынка готовой молочной продукции (53 млрд рублей в год), табака (34 млрд рублей), кондитерских изделий (32 млрд рублей) и лекарственных средств (31 млрд рублей).

В Минпромторге "Известиям" заявили, что исследование НИУ ВШЭ носит экспертный характер, однако некоторые результаты от введения маркировки уже видны. В частности, в табачной отрасли закрылось 20 нелегальных предприятий и вдвое снизилась доля контрафакта. Кроме того, благодаря маркировке Росздравнадзор изъял более 6,5 млн упаковок фальсифицированных лекарств.

Между тем предприниматели с выводами исследования не согласились, а эксперты заявили: нововведение изначально было направлено в том числе на увеличение доходов казны.