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24 июня 2021 года 11:18
Не менее 10% клиентов МФО - заемщики банков
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Владимир Смирнов/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) провело анкетирование и опрос участников рынка, чтобы оценить долю клиентов МФО, имеющих также кредиты в банках. По итогам исследования она составила 10-15% (а в сегменте займов до зарплаты - порядка 50%), пишет "Коммерсант". "МФО успешно воспользовались ожиданиями, прежде всего, населения по заемным ресурсам после ограничений 2020 года,- отмечает управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков.- Банки ужесточают выдачи в части совсем мелких кредитов - это им невыгодно экономически, а ниша, в которой работают МФО, как раз 30-100 тыс. руб.". По его словам, МФО оперативно перестраиваются, короткий срок и малая сумма, за этим к ним идут заемщики. Действительно, согласно исследованию сервиса онлайн-кредитования "Робот займер", лишь четверть граждан обращается за займом в МФО из-за отказа банков в кредите. Остальные выбирают микрозаем по собственному желанию. При этом в материалах "Робот займера" отмечается, что почти 15% берут займы от 10 тыс. до 100 тыс. руб., чтобы расплатиться с долгами по банковским кредитам. В целом, по данным ЦБ, за первый квартал МФО увеличили портфель микрозаймов на 8%, до 268 млрд руб. Это немного опережает динамику за аналогичные периоды 2018-2020 годов. Несмотря на то что драйвером выступают в основном крупные игроки, на рынке сохраняется умеренная концентрация: топ-50 компаний составляет 70% портфеля рынка, свидетельствуют данные Банка России.
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