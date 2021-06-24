Не менее 10% клиентов МФО - заемщики банков

24 июня. FINMARKET.RU - "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) провело анкетирование и опрос участников рынка, чтобы оценить долю клиентов, имеющих такжев банках. По итогам исследования она составила 10-15% (а в сегменте займов до зарплаты - порядка 50%), пишет "Коммерсант" . "МФО успешно воспользовались ожиданиями, прежде всего, населения по заемным ресурсам после ограничений 2020 года,- отмечает управляющий директор по проектам развития НРА Виктор Четвериков.- Банки ужесточают выдачи в части совсем мелких кредитов - это им невыгодно экономически, а ниша, в которой работают МФО, как раз 30-100 тыс. руб.". По его словам, МФО оперативно перестраиваются, короткий срок и малая сумма, за этим к ним идут заемщики.

Действительно, согласно исследованию сервиса онлайн-кредитования "Робот займер", лишь четверть граждан обращается за займом в МФО из-за отказа банков в кредите. Остальные выбирают микрозаем по собственному желанию. При этом в материалах "Робот займера" отмечается, что почти 15% берут займы от 10 тыс. до 100 тыс. руб., чтобы расплатиться с долгами по банковским кредитам.

В целом, по данным ЦБ, за первый квартал МФО увеличили портфель микрозаймов на 8%, до 268 млрд руб. Это немного опережает динамику за аналогичные периоды 2018-2020 годов. Несмотря на то что драйвером выступают в основном крупные игроки, на рынке сохраняется умеренная концентрация: топ-50 компаний составляет 70% портфеля рынка, свидетельствуют данные Банка России.