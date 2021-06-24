Регионы должны завершить работу над инвестдекларациями к концу октября

24 июня. FINMARKET.RU - К концу октября 7 "пилотных" регионов должны запустить свои инвестиционные декларации - документы, в которых консолидируется информация о приоритетах развития, инвестиционных планах субъектов, а также доступных для инвесторов мерах поддержки. Такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет "Коммерсант"

К этому времени должны быть приняты необходимые для запуска декларационной кампании нормативные акты - как сообщили "Ъ" в Минэкономики, срок их подготовки сокращен, изначально речь шла о конце ноября.

Написание деклараций - часть совместной работы Минэкономразвития и администраций субъектов РФ по унификации инвестдеятельности в регионах. Также в планах - создание свода инвестиционных правил и инвестиционной карты регионов. Предполагается, что работа будет завершена до конца 2021 года. Апробировать эти планы будут в пилотных регионах. В апреле Белый дом отобрал первую "пятерку": это Воронежская, Сахалинская, Московская, Нижегородская и Тульская области. Затем к списку добавились Новгородская и Челябинская области.

Как пояснили в Минэкономразвития, включение новых регионов "обусловлено их заинтересованностью в создании прозрачных и предсказуемых режимов". В 2022 году стандарт должен охватить не менее 15 регионов.

Чтобыготовили своипо единым принципам, Минэкономразвития разработало методику их написания. В министерстве отмечают, что декларация должна быть не аналитическим, информационным документом - в ней должны быть отражены конкретные обязательства.