В 2021 году бюджет может быть исполнен с профицитом - "ВТБ Капитал"

24 июня. FINMARKET.RU -федерального бюджета по итогам 2021 года может составить 200-700 млрд рублей, или 0,2-0,6% ВВП. Об этом говорится в обзоре "ВТБ Капитала", с которым ознакомились "Известия"

По оценке Минфина, уже в январе-мае 2021 года федеральныйбыл исполнен с профицитом в 300 млрд рублей. Расходы оказались выше уровня, соответствующего сезонным трендам, однако доходы превысили его еще сильнее, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Так, траты из казны составили 9 трлн, в то время как поступления превысили 9,3 трлн рублей. Аналитики полагают, что такие результаты были достигнуты благодаря набирающему обороты восстановлению экономической активности России и высоким темпам прироста нефтегазовых доходов. Последние только за май увеличились на 400 млрд рублей.

Существующие тренды дают основание полагать, что 2021-й Россия закончит с профицитом, следует из отчета. Рассчитывая поступления от углеводородов, Минфин предполагал, что средняя цена нефти марки Urals за год составит 45,3 $/барр., однако в итоге она оказалась выше, пояснил "Известиям" старший экономист "ВТБ Капитала", автор Telegram-канала "Твердые цифры" Александр Исаков. По его оценке, средняя стоимость барреля Urals в 2021 году составит $65,4, что может принести в бюджет 2,2 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Экономическая активность тоже оказалась выше ожиданий Минфина, и ее быстрое восстановление может принести в бюджет дополнительные 1,5 трлн рублей по итогам года, спрогнозировал Исаков. Большой вклад в эту сумму внесет НДС, база которого напрямую зависит от деловой активности и выступает основной статьей ненефтегазовых доходов.

Таким образом, в совокупности поступления в федеральную казну могут составить около 22,5 трлн рублей, заключил экономист. При расходах в 21,5 трлн рублей, которые зафиксированы в законе о федеральном бюджете, это означает профицит в размере 1 трлн рублей. Но, скорее всего, траты будут больше: в оперативной информации об исполнении бюджета за май уточненная роспись составляет 22,7 трлн, напомнил специалист.

"Согласно нашим расчетам, по итогам 2021 года федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 0,2-0,7 трлн рублей, или 0,2-0,6% ВВП, тогда как действующий закон о бюджете предусматривает дефицит в 2,8 трлн рублей (2,4% ВВП)", - говорится в документе.

В Минфине "Известиям" заявили, что выход на профицитный бюджет, который зависит от динамики цен на нефть, не выступает самоцелью. В большей степени следует ориентироваться на первичный структурный баланс, который рассчитывается при базовой цене на углеводороды и отражает уровень участия государства в экономике. Так, в 2021 году этот показатель оказался на 0,8% ВВП выше уровня, заложенного в бюджетном правиле, и составил 1,3% ВВП. Этот уровень планируется поддерживать за счет направления на расходы всех дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в результате более быстрого восстановления экономики.