Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%

В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%

23 июня. FINMARKET.RU - В мае 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 11,8% по сравнению с маем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В апреле 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 7,6%. Ранее сообщалось о повышении на 7,2%.

"Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства ," - указывает Росстат.

По сравнению с апрелем текущего годаснизилось на 2,1%.

В январе-мае рост промпроизводства составил 3,2%.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в мае выросло на 1,1% после повышения на 0,1% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели не так оптимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал повышение промпроизводства за май на 10,3% в годовом выражении. В мае 2020 года был пик падения в промышленности - она упала на 8% к маю 2019 года после снижения на 4,7% в апреле 2020 года.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 3,7%, что значительно лучше нового прогноза Минэкономразвития (2,0%), который министерство уточнило в апреле (понизив с 2,6% из-за более медленного выхода из сделки ОПЕК+, чем ожидали в сентябрьской версии прогноза).

В сфере добычи полезных ископаемых в мае повышение объема производства в годовом выражении составило 12,3% после снижения на 1,8% в апреле. В январе-мае показатель сократился на 2,4%.

В обрабатывающих отраслях рост промпроизводства замедлился до 11,4% после повышения на 14,9% месяцем ранее. За пять месяцев - рос на 6%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в мае составил 8,7%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 23,8%. В январе-мае повышение составило 8,8% и 19,1%, соответственно.

Повышение к "доковидному" маю 2019 года составило 2,9%.

"Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19, можно отметить, что рост к маю 2019 года составил 2,9% (в апреле 2021 года по уточненным данным индекс промышленного производства вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 2,5%)", - говорится в сообщении Росстата. Ранее сообщалось о росте апрельского показателя "доковидному" 2019 года на 2,2%.

При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства на 6,3% (в апреле - на 6,1% к аналогичному месяцу 2019 года), энергетический сектор - на 4,2% (в апреле - на 4,3% к апрелю 2019 года), отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 10,3% (в апреле - на 12,6% к аналогичному месяцу 2019 года). Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с маем 2019 года на 2,0% (в апреле - на 2,9% к апрелю 2019 года), что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 4,6% и добычи угля на 1,6%.

Увеличение объемов по сравнению с маем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства, отмечает Росстат.

- добыча прочих полезных ископаемых (включая нерудные материалы, драгоценные и полудрагоценные камни и др.) - (+29%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (+21)%;

- добыча нефти и природного газа - (+11,7%);

- добыча угля - (+11,3%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+71,4%);

- производство мебели - (+60,4%);

- производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - (+44,3%);

- производство текстильных изделий - (+26,1%), кожи и изделий из кожи - (+27,8%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+26,8%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+23,3%, производство бумаги и бумажных изделий - (+19,5%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (+18,4%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - (+18%);

- производство электрического оборудования - (+14,9%);

- выпуск кокса и нефтепродуктов - (+10,2%);

- химпроизводство - (+8,9%).

- добыча металлических руд - (-0,2%);

- производство табачных изделий - (-4,1%);

- производство одежды - (-0,9%).