Что мешает развитию рынка аренды жилья в РФ

23 июня. FINMARKET.RU - В России в отличие от Европы, где растут инвестиции в арендное, интереса к арендным домам инвесторы пока не проявляют, предпочитая вкладываться в офисы, склады и торговые помещения, пишет "Российская газета" . Как считают эксперты, развитию цивилизованного рынка аренды жилья в РФ мешает бесплатная приватизация квартир.

Есть лишь единичные проекты арендных домов от ДОМ.РФ, а в основном, жилье сдают частные лица.

"Крупные инвесторы продолжают отдавать предпочтение классическим сегментам - офисы, торговые площади, склады. С одной стороны, эти сегменты более понятны для профессиональных инвесторов, есть накопленный опыт работы, с другой стороны, доходность жилого сегмента ниже, чем в коммерческом секторе", - поясняют в CBRE.

Как говорит управляющий партнер KnightFrank Алексей Новиков, в нашей культуре владение собственным жильем считается не только вопросом престижа и уверенности в завтрашнем дне, но и основным способом вложения средств. Россияне предпочитают покупать квартиры, даже оформляя ипотечные кредиты, которые очень долго выплачивать, а не арендовать жилье (хотя с финансовой точки зренияжилья в России является очень выгодной). Поэтому получить интересную инвестиционную доходность на аренде жилья в нашей стране невозможно и лучшим способом инвестиций остается коммерческая недвижимость, резюмирует эксперт.

По словам президента Фонда "Институт экономики города" Надежды Косаревой, арендные дома могут окупиться в нашей стране лишь за 20-25 лет. Сейчас в аренду сдается около 10% квартир, однако это "серый" рынок, владельцы квартир, в отличие от компаний-арендодателей, уклоняются от уплаты налогов. Она считает, что развитие рынка арендного жилья в России начнется, скорее всего, с предоставления в наем квартир элитного класса - арендная плата в них может быть выше, но будет предоставляться и определенный уровень сервиса, за счет которого они смогут быть конкурентоспособными.

Объем арендного жилья в России оценивается в 239 млн кв. м (8,5% городского фонда), говорит директор подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. В развитых странах этот показатель достигает от 30% до 60%, а в отдельных городах - до 80%. В РФ предложение арендного жилья в основном сформировалось при его бесплатной приватизации физлицами.

ДОМ.РФ для развития цивилизованного рынка арендного жилья профинансировал 13 проектов общей площадью свыше 458 тыс. кв. м. Однако потенциал российского рынка аренды куда больше. Если консервативно оценивать его в 15%, то объем требуемых инвестиций составит более 10 трлн рублей.