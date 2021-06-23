Поддержка электромобилей обойдется в 804 млрд руб. до 2030 года

23 июня. FINMARKET.RU - На экспертном совете в Минэкономразвития 19 июня обсуждался проект концепции развития электротранспорта. Запросы на ее прямое бюджетное финансирование выросли, и теперь объем программы составляет 803,7 млрд руб., в том числе 181,6 млрд руб. из бюджета, пишет "Коммерсант" . Финансирование еще не согласовано, также еще будут обсуждаться предложения Минпромторга по разделению субсидирования батареи и электромобиля. Изначально бюджет до 2030 года оценивался почти вдвое меньше - в 418 млрд руб.

Предполагается, что утильсбор на, резко увеличившись в следующем году, затем будет расти постепенно. В 2022-2025 годах он составит 360 тыс. руб. на импортный электромобиль вместо нынешних 32 тыс. руб., в 2026-2027 годах - 400 тыс. руб., в 2028-2030 годах - 600 тыс. руб. Пошлина с нулевой увеличится сначала до 5% до 2024 года, затем до 15% в 2025-2030 годах.

Недостаток в бюджете программы, если импорт электромобилей окажется ниже планового, планируется компенсировать за счет средств утильсбора с машин с двигателем внутреннего сгорания.

Предполагается, что в 2022 году на рынок РФ будет выпущено 3 тыс. отечественных электромобилей от "Моторинвеста". Через год он удвоит производство, а еще столько же обеспечат некие неназываемые производители из категории "прочие". В 2024 году по 5 тыс. электромобилей выпустят КамАЗ и "Автотор" - всего 28 тыс. машин. К 2030 году общий объем производства достигнет 217 тыс. электромобилей.

Примерно до 2023 года, согласно проекту, планируется субсидировать каждый проданный отечественный электромобиль, затем доля таких продаж постепенно снизится, достигнув 10% в 2030 году.

До 2023 года российским будет считаться электромобиль, для которого здесь выполнена сборка, в 2024 году - сварка и окраска, с 2025 года в РФ должна, в частности, быть локализована тяговая батарея и должен собираться электродвигатель.

На софинансирование "быстрых" зарядных станций и их техприсоединения предлагается направить 181 млрд руб. до 2030 года. "Медленные" зарядные станции будут создавать за частные средства. Всего к концу действия программы в РФ должно появиться 73,9 тыс. зарядных станций.