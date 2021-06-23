Остатки средств из ликвидируемых НПФ уйдут на счета граждан

23 июня. FINMARKET.RU - Правительство не поддержало идею депутатов направитьсредств пенсионных накоплений, выявленный после удовлетворения требований всех кредиторов ликвидируемых, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН), администрируемый АСВ. Это следует из официального отзыва на соответствующий законопроект, пишет "Коммерсант"

Фонд гарантирования пенсионных накоплений является внешней структурой системы гарантирования прав застрахованных лиц. На конец первого квартала его объем составлял 5 млрд руб. Фонд формируется из обязательных взносов НПФ и ПФР, которые теми берутся из пенсионных накоплений граждан. Тем самым доходность клиентов снижается на 0,024 процентного пункта в год. Согласно данным АСВ, в прошлом году граждане суммарно лишились 1,1 млрд руб.

С 2014 года АСВ является ликвидатором НПФ, работающих с ОПС. Срок мероприятий составляет три года. За это время АСВ осуществляет реализацию активов и расчеты с кредиторами. Однако в пяти НПФ после удовлетворения требований всех кредиторов в ходе реализации активов был выявлен профицит пенсионных накоплений в размере 429 млн руб.

В начале года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому образовавшийся профицит должен быть направлен в ФГПН.

Однако, согласно официальному отзыву, в правительстве полагают, что этим фондом "достаточно обеспечивается гарантия защиты прав и законных интересов застрахованных лиц и исполнение страховщиками обязательств по ОПС в случае наступления гарантийного случая". Поэтому нужно направить профицит в ПФР, чтобы разнести его на лицевые счета застрахованных лиц, заключивших договоры с ликвидированными НПФ.