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23 июня 2021 года 08:37
Карты "Мир" начнут подключать к Google Pay
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Петр Ковалев/ТАСС
23 июня. FINMARKET.RU - Платежная система "Мир" расширяет возможности по использованию мобильных платежей: с 26 октября банки, выпускающие нацкарты, смогут начать техническую реализацию сервиса Google Pay. Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы, который был разослан в кредитные организации. В документе уточняется, что это позволит держателям карт "Мир" токенизировать их на устройствах, работающих на базе Android, для совершения операций с использованием сервиса, пишут "Известия". Затем с помощью Google Pay можно будет делать покупки в торговых точках без предъявления карты "Мир", прикладывая смартфон с NFC-модулем к терминалу. А также проводить оплату с помощью этой же функции в интернете, не вводя платежные данные. Нововведение обязательно и для российских, и для зарубежных банков - эмитентов нацкарт, осуществляющих их токенизацию и подключающихся к сервису Google Pay, подчеркивается в бюллетене. Сейчас для оплаты "Миром" с помощью смартфона можно пользоваться приложениями Mir Pay и Samsung Pay на базе Android. С 27 апреля у банков появилась возможность токенизировать национальный пластик на устройствах Apple для платежей с помощью Apple Pay. Однако на данный момент ни одна кредитная организация не реализовала этот функционал. В пресс-службе платёжной системы "Мир" "Известиям" подтвердили, что работают над внедрением Google Pay для клиентов. Техническая готовность сервиса для банков будет прописана на уровне документации в осеннем релизе компании - тогда кредитные организации смогут реализовать у себя эту технологию, отметили в платежной системе, уточнив, что срок внедрения будет индивидуальным для каждого конкретного банка. Интерес к сервису уже проявили в крупнейших банках. Новые возможности позволят повысить число операций через национальную систему на 10-25%, полагают эксперты.
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Ключевые слова: Россия, карта, подключение, платежи
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