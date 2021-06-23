Сладкие напитки могут обложить акцизами

23 июня. FINMARKET.RU - Правительство рассматривает идею введения акцизов на сладкиеи уже дало поручение проработать эту инициативу заинтересованным ведомствам, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Информацию подтвердил представитель Минсельхоза: в ведомство поступил протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в котором поручено предложить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

Минфин, по словам его представителя, обсуждает с другими ведомствами вопрос о целесообразности введения акцизов на безалкогольные напитки, содержащиеили другие подсластители.

Два человека, близких к правительству, говорят, что рассматривается два варианта: установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка, второй вариант - в зависимости от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от 10-20 млрд руб. Один из источников уверяет, что цель инициативы - забота о здоровье граждан. Другой собеседник называет основной задачей пополнение казны. Решение пока не принято, вопрос требует проработки, добавил представитель Минфина.

Минсельхоз идею не одобряет: по мнению ведомства, акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, это может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка напитков. Все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов.

Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки; в него входят, в частности, PepsiCo, Coca-Cola, ГК "Черноголовка" и др.) категорически не поддерживает подобные инициативы, говорит его президент Максим Новиков. По его словам, напитки не самый главный источник сахара, на него приходится меньше 2% от его потребления в России. При этом вклад в бюджет от акцизного сбора будет незначительным, считает Новиков. Кроме того, по его словам, государству придется нести дополнительные издержки на администрирование уплаты акцизов. Может также сократиться производство, число рабочих мест в отрасли и, как следствие, бюджетные поступления.

Идея возникает не впервые: в 2016 г. Минфин предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л, доход от этого он оценивал в 25 млрд руб. в 2017 г. Позже власти решили, что в кризис это сильно ударит по бизнесу, и временно отложили эту меру.