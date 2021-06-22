Россияне не торопятся отказываться от наличных

22 июня. FINMARKET.RU - Доля граждан, не представляющих своей жизни без наличных, хотя и снизилась за 2020 год, но все еще превышает половину - составляет 55%, следует из социологического исследования, проведенного Банком России. Доля тех, кто не может обойтись без расчетов с использованием банковских карт, составляет 58% (респонденты могли выбрать оба варианта ответа).

Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла на 83 рубля и составила 858 рублей.

В 2020 году 30% опрошенных оплачивали товары и услуги наличными деньгами. Среди основных причин использования наличных респонденты отмечают такие: наличная оплата привычнее (25%); нет возможности рассчитываться безналичным способом (21%) и наличная оплата помогает контролировать свои расходы (19%).

В кошельках 46% респондентов есть банкноты на сумму от 300 до 1000 рублей, 30% опрошенных носят с собой купюры на сумму от 1000 до 3000 рублей. 84% респондентов носят в кошельках монеты на сумму от 20 до 100 рублей.

Согласно опросу проведенному исследовательским порталом SuperJob.ru в начале июня, практически каждый пятый россиянин (18%) готов к полному отказу от наличных денег, среди молодежи в возрасте 18-24 лет доля респондентов, готовых полностью перейти на безналичные расчёты, оказалась вдвое больше (36%).

Результаты исследования показали заметный рост количества сограждан за период пандемии коронавируса, способных обойтись без наличности: до весны прошлого года полностью перейти на безналичные расчёты способными себя считали 12% россиян или каждый восьмой. Основным аргументом сторонников безналичных расчётов является мнение о том, что оплата по карте гораздо удобнее.

В свою очередь, в настоящее время почти две трети сограждан (65%) не хотят полностью отказываться от наличных денег, среди россиян в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 78%, показывают данные опроса.