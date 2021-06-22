Банки начали снижать ставки по эквайрингу для МСП

22 июня. FINMARKET.RU - На фоне инициативы президента о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП)начали снижать своипо эквайрингу, сообщили "Известиям" в кредитных организациях.

О том, что малому бизнесу предоставят льготу на использование СБП при расчетах с физлицами, объявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума. Банкам, в свою очередь, компенсируют эти средства из бюджета, сообщил глава государства.

На фоне этих заявлений банки и начали снижать свои ставки по эквайрингу для малого бизнеса.

"Известия" направили запрос платежным системам с просьбой сообщить, планируют ли они снижать ставку межбанковской комиссии (интерченджа) на фоне новых льгот в СБП. В пресс-службе MasterСard заявили, что с начала пандемии предприняли ряд шагов, направленных на поддержку, держателей карт, торговых предприятий, включая временное снижение интерчейнджа. В НСПК, которая выступает оператором платежной системы "Мир" и Visa не ответили.

В ЦБ "Известиям" заявили, что программа компенсаций комиссий за прием оплаты товаров и услуг через СБП станет существенной поддержкой для малого и среднего бизнеса, так как фактически в течение шести месяцев до конца этого года прием безналичных платежей через СБП для них будет бесплатным. Это позволит не только сэкономить, но и предоставить клиентам более широкую линейку инструментов оплаты.

Стабильно растет к СБП и интерес со стороны торговых точек. На начало июня такую услугу своим клиентам предоставляли 76 тыс. организаций, из которых 69 тыс. - субъекты МСП. А количество самих торговых точек превысило 135 тыс. (у ряда организаций их может быть несколько), рассказали в ЦБ.