Минтруд готовит программу содействия занятости молодежи

22 июня. FINMARKET.RU - Минтруд готовит отдельную программу содействия молодежной занятости, сообщили "Российской газете" в министерстве. Как уточнили в Минтруде, программа будет учитывать и перспективы развития секторов российской экономики, и трудовые предпочтения молодежи.

Ранее о том, что молодежнаядолжна стать приоритетом правительства, заявил президент Владимир Путин на съезде "Единой России".

на рынке труда нужна, но для начинающих карьеру предлагают не совсем те вакансии, за которые они готовы взяться. Например, по данным рекрутингового сервиса Headhunter, 14% молодых соискателей хотели бы работать в банковском секторе. Однако такие вакансии составляют только 4% от общего количества мест, куда готовы их принять.

Как отмечает директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон, ситуация на рынке труда для молодежи неоднородная. По мнению эксперта, молодежному рынку труда очень повезло, что демографический провал пришелся как раз на годы пандемии. Если бы сейчас выходила в жизнь более многочисленная когорта молодых специалистов, кризис их трудоустройства мог бы быть весьма значительным. "Есть такая особенность отечественного бизнеса - даже при росте он очень вяло создает рабочие места, - говорит Гимпельсон. - Самое лучшее, что может предпринять в такой ситуации государство, - стимулировать развитие экономики. С ростом оборотов компаний потребность в людях тоже будет расти".

По словам директора по персоналу ИК "ВЕЛЕС Капитал" Марины Мироновой, главная проблема при трудоустройстве молодежи - их амбиции.

Среди молодых работников 60% ценят возможность профессионального развития, а 54% - ищут возможность решать интересные задачи, отмечает руководитель Hays Talent Solutions Олег Ткаченко. Поэтому рутинные начальные ставки их не слишком устраивают. И начинать с малого с перспективой потом добиться интересной работы они тоже не готовы.

Зачастую реальное трудоустройство молодых людей не совпадает с изначальными ожиданиями и планами. В статистике такие жизненные трагедии не отображаются, зато очень сказываются и на качестве рабочей силы, и на уровне удовлетворенности граждан своей жизнью, заключили в Ассоциации частных агентств занятости.