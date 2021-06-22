ПФР в 2022-2023 гг. получит из бюджета на полтриллиона меньше

22 июня. FINMARKET.RU - В 2022-2023 годах Пенсионный фондполучит на 500 млрд руб. меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие 3 года, пишут "Ведомости"

Пенсионного фонда предусматривал дотации в 2022 и 2023 гг. в размере 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно. Каждая из них может быть уменьшена примерно на 250 млрд руб., следует из предварительных бюджетных проектировок Минфина.

Представитель Минтруда (курирует ПФР) информацию подтвердил, уточнив, что фонду не потребуется столь высокий уровень бюджетной помощи, поскольку рост зарплат и, следовательно, поступлений страховых взносов превзошел ожидания.

Бюджетпополняется из двух источников. Первый - поступление страховых взносов. Второй - безвозмездные перечисления из федерального бюджета. Фонд зависит от денег бюджета в среднем на 35-40%. В 2021 г. показатель, как ожидается, составит 36% - 3,3 трлн из общей суммы доходов в 9,1 трлн ПФР получит из федерального бюджета.

Руководитель направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Виктория Павлюшина предположила, что зависимость ПФР от денег федерального центра в обозримой перспективе будет расти. Разворот к большей социальной ориентированности сохранится - пенсии продолжат индексироваться, на фонд может лечь дополнительная нагрузка из-за самозанятых и т. д.