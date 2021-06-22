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22 июня 2021 года 09:15
ПФР в 2022-2023 гг. получит из бюджета на полтриллиона меньше
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Валерий Шарифулин/ТАСС
22 июня. FINMARKET.RU - В 2022-2023 годах Пенсионный фонд РФ получит на 500 млрд руб. меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие 3 года, пишут "Ведомости". Бюджет Пенсионного фонда предусматривал дотации в 2022 и 2023 гг. в размере 3,9 трлн и 4 трлн руб. соответственно. Каждая из них может быть уменьшена примерно на 250 млрд руб., следует из предварительных бюджетных проектировок Минфина. Представитель Минтруда (курирует ПФР) информацию подтвердил, уточнив, что фонду не потребуется столь высокий уровень бюджетной помощи, поскольку рост зарплат и, следовательно, поступлений страховых взносов превзошел ожидания. Бюджет ПФР пополняется из двух источников. Первый - поступление страховых взносов. Второй - безвозмездные перечисления из федерального бюджета. Фонд зависит от денег бюджета в среднем на 35-40%. В 2021 г. показатель, как ожидается, составит 36% - 3,3 трлн из общей суммы доходов в 9,1 трлн ПФР получит из федерального бюджета. Руководитель направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Виктория Павлюшина предположила, что зависимость ПФР от денег федерального центра в обозримой перспективе будет расти. Разворот к большей социальной ориентированности сохранится - пенсии продолжат индексироваться, на фонд может лечь дополнительная нагрузка из-за самозанятых и т. д.
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