Количество пенсионеров, не получивших накопительную часть пенсии, приближается к 2 млн

22 июня. FINMARKET.RU - По данным актуарных заключений за 2020 год по 15 крупнейшим НПФ, почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн, пишет "Коммерсант"

Из-за особенностей актуарного учета в это число вошли граждане, получившие единовременную выплату. Но, согласно оценкам собеседников "Ъ", в 2020 году такие выплаты получили всего 200-400 тыс. человек. В результате количество граждан, полностью не получивших накопительную пенсию, можно оценить в 1,7-1,9 млн. Большей частью на счетах этих лиц незначительные суммы. "Средний размер пенсионного счета таких клиентов составляет 7-10 тыс. руб.",- указывают в НПФ "Будущее". Согласно актуарной отчетности других крупных фондов средние счета составляют 5,5-10,4 тыс. руб.

В фондах считают, что основной причиной провала по назначению накопительной части пенсии является отсутствие системы информирования. И одна из причин недостаточности информирования - устаревшие базы данных. Так, не всегда информирование возможно из-за изменения личных телефонных номеров.

Существует и проблема обмена информации между ПФР и НПФ. Информация об основаниях для назначения пенсий находится в ПФР, отмечает президент НАФП Константин Угрюмов. "Без этой информации НПФ не может принять решение о назначении застрахованному лицу накопительной пенсии или единовременной выплаты", - указывает он. Ранее ПФР был обязан сообщать гражданам о состоянии пенсионных счетов (так называемые "письма счастья"), но с 2013 года это требование отменили. При этом законодательство не требует от НПФ информировать клиентов о наступлении пенсионных

Лишь с 2022 года ПФР будет обязан один раз в 3 года по достижении застрахованным лицом предпенсионного возраста извещать о суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг. Тем, кто на нем не зарегистрирован, за информацией придется по-прежнему идти в ПФР.