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22 июня 2021 года 08:25

В РФ число квартир с обременением в продаже выросло на 20%

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YAY/TACC
YAY/TACC
22 июня. FINMARKET.RU - В июне 2021 т.г. количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло в России на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "Известиям" руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании "Этажи" Алексей Панов. Доля таких квартир в общем объеме стабильно растет последний год. По словам эксперта, в основном это квартиры, находящиеся в залоге у банков, а также приобретенные с привлечением средств маткапитала.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая согласна, что за прошедший год доля подобных квартир увеличилась примерно на 18-20%. Больше всего на рынке лотов, находящихся в залоге у банка. Также обременения применяются, если недвижимость куплена в рассрочку, в отношении нее заключен договор доверительного управления (например, опекуном в интересах подопечного) или пожизненной ренты, отметила она.

Кроме того, в числе обременений арест имущества, отмечают другие эксперты.

По словам Литинецкой, увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения. Также рост числа квартир с обременением связан с тем, что люди продавали свои старые квартиры и покупали по более выгодным условиям новые, отметил Панов.

Росту доли залоговых квартир в общем объеме предложения на рынке недвижимости также способствовало увеличение доли инвестиционных сделок, добавил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. В прошлом году на фоне стремительного роста цен люди вкладывались в недвижимость с помощью льготной ипотеки.

Как считает Панов, с учетом ажиотажного спроса на ипотечные займы в прошлом году, доля объектов с ограничением, выставляемых на продажу, продолжит расти: " К концу года мы ожидаем, что доля квартир с обременением вырастет до 25%, а интерес к срочному выкупу квартир вырастет еще в среднем на 15-20%".


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  квартиры,  продажи,  обременение

 
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