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21 июня 2021 года 10:53
Работодатели готовы повышать зарплаты сотрудникам
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Сергей Коньков/ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - Российские компании готовы повысить зарплаты своим нынешним сотрудникам, а также нанять новых. Такой вывод можно сделать по результатам исследования международного кадрового агентства Kelly Services "Рынок труда глазами работодателей 2021". Его частично подтверждают данные по рынку труда, собранные аналитиками базы вакансий hh.ru, пишет "Коммерсант". По оценке Kelly Services, провести индексацию зарплат в этом году планируют 63% работодателей. Так, 42% опрошенных увеличат зарплаты всем работающим в штате на 4-6% (в 2020 году таковых было только 15%). Еще 7% готовы увеличить выплаты более чем на 7% (ранее - 5%), 17% компаний намерены повышать зарплаты точечно (14%). Правда, по оценке hh.ru, работодатели склонны предлагать больше денег только отдельным специалистам, занятым в медицине и фармацевтике. Расширять штат планируют 44% работодателей. В 2020 году таковых было 40%. Сокращения сейчас планируют только 4% компаний, в 2020 году о таких планах заявляли в 3 раза больше - 14%. По данным Kelly Services, 68% работодателей сегодня ищут сотрудников для гибридного формата работы (когда сотрудники сочетают работу из дома и в офисе). Еще 28% компаний не используют удаленную занятость, а в 4% работают только вне офиса. Повышенный интерес к сотрудникам, способным работать на удаленке, демонстрируют и данные hh.ru. Между тем, пишет Ъ, планы компаний по увеличению зарплат и расширению штатов могут и измениться в зависимости от противоэпидемических ограничений, которые могут вводить региональные власти.
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