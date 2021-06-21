В России появятся новые формы занятости

21 июня. FINMARKET.RU - Развитие цифровых экосистем создает условия для появления "платформенной занятости": отношения, которые при содействии онлайн-площадок складываются между исполнителями услуг и заказчиками, строго говоря, не трудовые, поскольку конечные потребители не выступают в роли работодателей, рассказали "Известиям" в Минтруде. Речь идет, например, о водителях такси, курьерах, репетиторах, частных мастерах. В ведомстве отметили, что большинство граждан, работающих через цифровые экосистемы, оформляют самозанятость. Однако этот статус предполагает лишь определенный налоговый режим, но не выступает полноценной формой отношений между исполнителем и заказчиком услуг.

Минтруд и "Единая Россия" совместно с представителями крупнейших платформ прорабатывают внесение изменений в закон о занятости, с тем чтобы ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений, связанные с развитием цифровых экосистем и платформ, заявили "Известиям" в ведомстве. В пресс-службе подчеркнули, что это позволит развивать инструменты, обеспечивающие социальную защищенность самозанятых граждан, в том числе добровольные страховые механизмы.

За последние восемь месяцев число самозанятых выросло примерно на 1 млн, до 2,4 млн, сообщал на Петербургском международном экономическом форуме глава Минтруда Антон Котяков. Он подчеркнул, что порядка половины сотрудников цифровых платформ - именно самозанятые. При этом Котяков подчёркивал, что режим самозанятости не предполагает пенсионных накоплений по завершении трудовой деятельности. Также граждане, работающие через цифровые платформы, лишены социальных гарантий в связи с утратой заработка, несчастным случаем или по больничному листу, они не могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск. Самозанятым нужно дать набор инструментов для повышения их социальной защищенности, пояснял глава Минтруда.

В Минэкономразвития "Известиям" подтвердили, что обсуждают с бизнесом и общественностью вопросы трудовых отношений, связанных с цифровыми экосистемами. По результатам этой работы будут сформированы конкретные предложения по изменению законодательства, уточнили в ведомстве.

Нововведения позволят повысить социальную защищённость этой категории работников, поскольку сейчас у них нет механизмов для получения ежегодного отпуска, больничных и декретных выплат. Собственные добровольные страховые программы уже запустили "Яндекс Go" и YouDo.