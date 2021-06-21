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21 июня 2021 года 09:52
Под запрет попадут 28 товаров, которые невозможно переработать
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Александр Рюмин\ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - Список из 28 наименований товаров, которые должны быть запрещены ради сохранения окружающей среды, подготовила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Перечень направлен в Минпромторг, копия документа есть в распоряжении "Российской газеты". "Официально перечень пока формируется, в него войдут товары и виды упаковки, которые обязательны к утилизации, - объяснил глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Мы также прорабатываем возможность запрета упаковки, которую никак не утилизировать". В список кандидатов на выбывание от ППК РЭО вошли ватные палочки (экологичная альтернатива - из дерева или бумаги), упаковка для яиц из полистирола (вместо него предлагают использовать пульпекартон), пластиковые стаканчики из полистирола и крышки для бумажных стаканчиков (замена на аналоги из ПЭТ или полипропилена), а также другие товары. "На самом деле, пластик пластику рознь, - сказал Буцаев. - И наша задача сделать так, чтобы на полках появился именно тот пластик, который можно переработать". Стимулировать переход производителей на использование лучших с точки зрения экологии материалов государство планирует через дифференцированные ставки экологического сбора. Новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) предусматривает, что с 2022 года этот платеж начнут собирать через электронную систему. По оценкам экспертов, такой подход позволит увеличить его объем с нынешних 3,7 млрд рублей до 150 млрд рублей в год. В большей степени за счет тех, кто выпускает изделия из неподлежащих переработке материалов. В ППК РЭО ссылаются на иностранный опыт отказа от перерабатываемых товаров. Запрет на продажу пластиковой одноразовой посуды, трубочек, контейнеров для еды и ватных палочек был принят ЕС в 2019 году, вступил в действие с 2021 года. С этого года подобные ограничения действуют в Белоруссии, Канаде, столице Мексики, одном из крупных штатов Австралии, во многих городах Китая.
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Ключевые слова: Россия, переработка, товары, экология
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