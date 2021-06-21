Sms-трафик операторов снижается

21 июня. FINMARKET.RU - Количество sms, которые в 1-м квартале 2021 г. отправили друг другу абоненты "Вымпелкома", по сравнению с январем - мартом 2020 г. сократилось на 10%, следует из материалов оператора, с которыми ознакомились "Ведомости" . По сравнению с началом 2019 г. этот показатель снизился на 41%, говорится в них.

"Мобильный интернет в России один из самых дешевых в мире, поэтому часть пользователей используют его даже для совершения звонков, а с появлением различных мессенджеров такая услуга, как sms-сообщения, постепенно уходит в прошлое", - объясняют в "Вымпелкоме" причины снижения интереса к sms.

Тенденция к снижению количества переданных абонентами МТС sms примерно схожая, отмечает представитель компании: "Sms-сообщения давно перестали быть единственным каналом текстовой коммуникации. Сегодня они востребованы преимущественно пользователями кнопочных телефонов, а владельцы смартфонов все чаще используют для общения мессенджеры и социальные сети".

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин согласен, что sms как инструмент общения потеряли свою актуальность, во всяком случае для молодежи и большей части взрослых российских абонентов.

"Sms давно стали технической услугой, клиенты Tele2 для общения между собой предпочитают мессенджеры, - отмечает представитель Tele2 Дарья Колесникова. - Снижение популярности sms не сказалось на выручке - это компенсируется ростом трафика в мессенджерах и активным использованием мобильного интернета".

Падение трафика у всех четырех федеральных операторов в 2020 г. было примерно одинаковым - около 10%, считает руководитель Content-Review Сергей Половников. Однако, по его мнению, окончательно sms не исчезнут очень долго, поскольку это наиболее надежный канал передачи коротких сообщений, доступный там, где нет мобильного интернета или он плохо работает.

По данным опроса Deloitte, проведенного осенью прошлого года, WhatsApp активно использовало 84% российских владельцев смартфонов, Viber - 55%, Telegram - 41%, Skype - 34%.