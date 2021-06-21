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21 июня 2021 года 08:49
Участники финрынка хотят инициировать изменение его регулирования
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Сергей Бобылев\ТАСС
21 июня. FINMARKET.RU - Представители профильных объединений финансовых компаний провели 18 июня круглый стол "Как видит финансовый рынок стратегию своего развития. Предложения по регулированию финансовой отрасли". В ходе дискуссии эксперты высказали не слишком лестные мнения о текущем состоянии регулирования финрынка, выделив целый ряд проблем, пишет "Коммерсант". Так, сопредседатель комитета АБР по инвестиционным банковским продуктам Олег Иванов заявил, что все регулирование основано на ограничения и запретах, а стимулирование применяется лишь в виде антикризисных мер: "Например, в последние десять лет очень упрощенно толкуются права потребителей - они защищаются либо путем упрощения продуктов, либо путем упрощения практики их продажи, либо возникают рассуждения о необходимости государственного регулирования тарифов. И то, и другое оказывает катастрофическое влияние на конкуренцию". Вариант изменений предложил Национальный совет финансового рынка (НСФР) - законопроект был представлен на круглом столе. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О Банке России". Предлагается дополнить его принципами принятия регуляторных решений и методами контроля за их соблюдением при осуществлении регуляторного воздействия (по аналогии с 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"). А также предусмотреть измеримость достижения стратегических и конкретных целей регулирования, более активное участие рынка при выборе конкретных инструментов регуляторного воздействия, создание системы оценки затрат рынка на соблюдение вводимых требований/внедрение технического решения. Также речь идет об одинаковом регулировании идентичной деятельности разных видов субъектов и учете степени рисков. Еще один пункт - создание системы оценки фактического воздействия выбранных инструментов регуляторного воздействия.
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Ключевые слова: Россия, финрынок, регулирование
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