Бизнесу придется заплатить за экологичность 300 млрд рублей

21 июня. FINMARKET.RU - Установка датчиков автоматического контроля выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях может стоить бизнесу 300 млрд рублей в течение четырех лет. Речь идет об оснащении системами не менее 10 тыс. источников (на 3 тыс. предприятий первой категории по уровню негативного воздействия минимум по три-четыре источника - дымовые трубы, вентиляционные шахты, и тд.). Об этом говорится в письме главы РСПП Александра Шохина министру экологии Александру Козлову от 19 мая.

Еще в 2019 году правительство приняло постановление № 262, утвердившее правила создания и эксплуатации систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ. Предприятия должны оснастить объекты такими системами в течение четырех лет после получения комплексных экологических разрешений (КЭР), сказал "Известиям" источник в отрасли. Работа над получением разрешений активно ведется, поэтому повсеместно началась разработка систем автоматического контроля и выявился масштаб проблемы.

Первые КЭР выдали в конце 2019 года, системы контроля у таких предприятий должны появиться к 2024 году, отметил собеседник "Известий". 300 наиболее крупных предприятий первой категории должны получить разрешения в срок до 31 декабря 2022 года, все остальные объекты той же степени опасности - до 31 декабря 2024-го, добавил он.

К объектам первой категории относятся предприятия, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду и чья хозяйственная деятельность связана с нефтепереработкой, добычей полезных ископаемых, химическим производством и т.д., рассказали "Известиям" в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

В письме РСПП также говорится, что при разработке систем автоматического контроля компании столкнулись с необходимостью оснащать оборудованием мелкие источники выбросов, что не имеет никакого природоохранного значения, создает громоздкую систему (на первых 300 предприятиях придется отслеживать 100 тыс. показателей на источниках) и увеличивает стоимость системы вдвое, говорится в документе.

Чтобы избежать больших издержек, бизнес предлагает пересмотреть обязательную установку автоматических систем контроля источников, вклад которых в годовой выброс составляет менее 10%.

В Минприроды "Известиям" сказали, что датчиками автоматического контроля должны быть оборудованы абсолютно все предприятия, деятельность которых сопряжена с вредными выбросами, независимо от размера производства. В Минэкономразвития изданию сообщили, что предложение не поступало в ведомство. Но в случае поступления инициатива будет рассмотрена.

Эксперты считают издержки неподъемными и не исключают ухода с рынка ряда предприятий. А это, по их оценкам, может обернуться повышением цен на соответствующую продукцию. Решение об установке экодатчиков на дымовые трубы предприятий первого класса опасности (металлургия, химпредприятия) правительство приняло в 2019 году. Процесс идет медленно: бизнес говорит о необходимости господдержки предприятий отрасли.