Оборот не попавшей в госсистему учета отходов импортной техники могут запретить

18 июня. FINMARKET.RU - Минприроды предложило с 1 января 2024 года не допускать в России реализации товаров, сведения о которых не занесены в государственную информационную систему учета отходов. Такие поправки министерство подготовило в закон "Об отходах производства и потребления", пишут "Известия" . Из законопроекта следует, что речь о продукции и упаковке для нее, которую сначала ввозят на территорию ЕАЭС, а затем в Россию, а также об импортируемых из Евразийского экономического союза товарах. Данные о ввозимой продукции будут попадать в систему несколькими путями: ее будут передавать таможенники из своей электронной системы учета, а также сами участники рынка.

Создание государственной информационной системы отходов - одна из новаций мусорной реформы в России. Ресурс будет аккумулировать широкий массив данных о рынке, следует из описания Минприроды. В госсистеме появится реестр производителей товаров, их импортеров, а также список тех компаний, которые обращаются с отходами (утилизаторы). Плюс регулятор предусмотрел создание отдельного реестра товаров и упаковки. Таким образом, отечественная продукция также попадет под(а значит, ее нельзя будет продавать без фиксации в системе). Система будет анализировать все данные автоматически, это позволит, например, начислять экосборы компаниям.

В пресс-службе Минприроды изданию сказали, что предложения касаются в целом товаров повседневного спроса, которые реализуются в упаковке, не только импортных. Реализация продукции в магазинах будет запрещена в 2024 году, если информация об упаковке не внесена в информационную систему.

"Всё, что нужно производителю, - это внести информацию об упаковке этих товаров в систему. Других надежных способов оценить количество упаковки, которая выпускается на рынок, не существует. Это общемировая практика", - подчеркнули в министерстве.

Законопроект еще находится в проработке и его положения обсуждаются с профессиональным сообществом, сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко. Нет задачи ограничить бизнес, главное - обеспечить прослеживаемость отходов, их утилизацию и ответственность за выполнение экологических обязательств, отметили в секретариате.

Производители товаров выступили против, указав, что фактически речь идет об ограничении предпринимательской деятельности. Хотя эксперты уверены, что это может стать реальным инструментом контроля за утилизацией ввезенной продукции и упаковки.