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18 июня 2021 года 09:50
На сайтах объявлений мошенники украли 1,4 млрд руб.
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YAY/TACC
18 июня. FINMARKET.RU - Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как "Авито", "Юла" и "Авто.ру", с октября 2019 года почти достигла 1,4 млрд рублей, а число группировок злоумышленников превысило 200, сказано в исследовании сервиса мониторинга даркнета DLBI, пишут "Известия". Исследовании DLBI основано на анализе открытых и закрытых чатов этих группировок, где в режиме, близком к реальному времени, публикуется информация о снятии средств с платежных карт жертв. Как отмечается в исследовании, злоумышленники работают по модели "мошенничество как услуга": группировки объединяют "организаторов", обеспечивающих функционирование сервиса, "воркеров", которые непосредственно взаимодействуют с потенциальными жертвами, а также "саппортов", поддерживающих работу фишинговых сайтов. В анализируемых телеграм-каналах "организаторы" публикуют информацию об "успешных" трансакциях, сумме платежа и заработке "воркера". В некоторых из них сообщается о сервисе, где был найден обманутый клиент, а также о банке-эмитенте карты. Основной способ обмана покупателей на таких площадках - направление им фишинговой ссылки через сторонний мессенджер, где они производят платеж за несуществующий товар. Другой вариант выманивания денег направлен на продавцов: им предлагается ввести реквизиты карты якобы для получения средств после продажи. Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через "Авито", 19% - через "Юлу", 11% - через "Авто.ру" (оставшаяся часть приходится на другие ресурсы), выяснили специалисты DLBI. Как рассказал "Известиям" основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян, объем мошенничества за 5 месяцев т.г. вырос в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 539 млн руб. Он уточнил, что всего за 2020 год мошенники похитили у клиентов площадок не менее 831 млн рублей. По прогнозам эксперта, в 2021 году потери от их деятельности составят не менее 2 млрд рублей.
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Ключевые слова: РФ, объявления, сайты, мошенники
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