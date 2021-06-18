На сайтах объявлений мошенники украли 1,4 млрд руб.

18 июня. FINMARKET.RU - Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как "Авито", "Юла" и "Авто.ру", с октября 2019 года почти достигла 1,4 млрд рублей, а число группировок злоумышленников превысило 200, сказано в исследовании сервиса мониторинга даркнета DLBI, пишут "Известия"

Исследовании DLBI основано на анализе открытых и закрытых чатов этих группировок, где в режиме, близком к реальному времени, публикуется информация о снятии средств с платежных карт жертв.

Как отмечается в исследовании, злоумышленники работают по модели "мошенничество как услуга": группировки объединяют "организаторов", обеспечивающих функционирование сервиса, "воркеров", которые непосредственно взаимодействуют с потенциальными жертвами, а также "саппортов", поддерживающих работу фишинговых сайтов. В анализируемых телеграм-каналах "организаторы" публикуют информацию об "успешных" трансакциях, сумме платежа и заработке "воркера". В некоторых из них сообщается о сервисе, где был найден обманутый клиент, а также о банке-эмитенте карты.

Основной способ обмана покупателей на таких площадках - направление им фишинговой ссылки через сторонний мессенджер, где они производят платеж за несуществующий товар. Другой вариант выманивания денег направлен на продавцов: им предлагается ввести реквизиты карты якобы для получения средств после продажи. Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через "Авито", 19% - через "Юлу", 11% - через "Авто.ру" (оставшаяся часть приходится на другие ресурсы), выяснили специалисты DLBI.

Как рассказал "Известиям" основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян, объем мошенничества за 5 месяцев т.г. вырос в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 539 млн руб. Он уточнил, что всего за 2020 годпохитили у клиентов площадок не менее 831 млн рублей. По прогнозам эксперта, в 2021 году потери от их деятельности составят не менее 2 млрд рублей.