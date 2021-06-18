В РФ создадут единую платформу для расчета кадастровой стоимости

18 июня. FINMARKET.RU -намерен создать единую платформу для расчета кадастровой стоимости, сообщил в интервью "Российскй газете" руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Он пояснил, что Росреестр отвечает за нормативное регулирование и за методологическое сопровождение вопросов кадастровой оценки, но проведение работ по кадастровой оценке - полномочия регионов.

Как отметил Скуфинский, в ведомстве пришли к выводу, что значительная часть вопросов по кадастровой оценке связана с отсутствием единого программного обеспечения, поэтому должна быть разработана единая платформа для расчета кадастровой стоимости. "Это позволит исключить или минимизировать возможные ошибки и несопоставимость данных, которая возникает", - сказал глава Росреестра.

Говоря о государственной информационной системе Единого госреестра недвижимости, Скуфинский сообщил, что Росреестр приступил к глубокой модернизации системы, "фактически ее перепроектированию на современных технологиях и с учетом тех объемов данных, которые почти кратно выросли за последние несколько лет". По его словам, объем запросов, которые обрабатывает Росреестр, стремительно растет: "Сегодня это больше 1,5 млрд запросов по системе межведомственного электронного взаимодействия, 133 млн юридически значимых услуг в год". Работу планируется закончить к концу 2023 года и перейти полностью на новую цифровую платформу.

На вопрос, что даст запуск новой системы простому пользователю, Скуфинский ответил: "Рассчитываем на то, что появится несколько новых сервисов, прежде всего связанных с аналитикой данных для бизнеса, граждан, профессиональных участников рынка. Система станет гораздо быстрее, она предоставит заявителям и рынку больше опций. Сейчас мы анализируем тренды, которые существуют на рынке недвижимости, и новую систему будем проектировать с их учетом. Должна быть четкая, выверенная, глубоко разработанная со специалистами стратегия, которая будет последовательно реализовываться".

Говоря о востребованности услуги зарегистрировать сделки с недвижимостью по экстерриториальному принципу, глава Росреестра отметил, что она предоставляется в 3,5 тыс. МФЦ всех регионов, в первую очередь в административных центрах. Как сказал Скуфинский, услуга по экстерриториальной регистрации сделок увеличивает активность на рынке недвижимости, поскольку пользуется большим спросом. По его словам, в 2020 году ею воспользовались более 400 тыс. человек, за 1-й квартал этого года - почти 120 тыс.

Скуфинский также сообщил, что могут отменить уведомительный порядок строительства новых домов. По ним предлагается реализовать принцип "Индивидуальный дом без разрешений, согласований и экспертиз". Он подчеркнул, что Росреестр последовательно реализует политику ориентации на клиентов.