В пандемию россияне сэкономили на заграничном отдыхе $35 млрд

18 июня. FINMARKET.RU - Россияне с марта 2020 года могли "сэкономить" на зарубежном туризме около $35 млрд долларов, сообщили "Российской газете" в Банке России.

Оценка ЦБ основана на данных об импорте услуг за 2019 (последний допандемийный) год. Близкая оценка у НРА: по данным Всемирной туристской организации, расходы россиян на выездной туризм в 2016-2019 годах составляли от 2,2 до 2,4% ВВП, и с учетом курса рубля россияне с марта 2020 года могли бы потратить на зарубежный отдых порядка 3,2 трлн руб., если бы не ковидные ограничения. При сохранении границ закрытыми до конца 2021 года эта расчетная сумма может вырасти на 1,5-2 трлн руб., говорит аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова.

Согласно оценке ЦБ, "сэкономленные" на поездках за рубеж средства были направлены как на внутреннее потребление, так и в сбережения. Так, со второй половины 2020 годанаправляли средства преимущественно на потребление. Наиболее заметно выросли продажи непродовольственных товаров, в частности, бытовой техники, автомобилей и стройматериалов, это привело к ускорению роста цен на них. Теперь, с повышением ключевой ставки и вслед за ней - ставок по депозитам, Банк России ожидает, что люди станут больше сберегать.

В этом году из-за ограничений на выезд туристов за рубеж в стране останутся примерно $25 млрд - это примерно 2 трлн руб., или до 3,5% от всего потребления населения, считает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. По его оценке, эти деньги в основном тратятся на покупку жилья, товаров длительного пользования, отдых в России. В целом за счет этого фактора потребление домашних хозяйств в этом году вырастет на 1,5-2 процентных пункта (при общем росте потребления населения на 4%).