Россия улучшила позиции в рейтинге самых эффективных экономик

17 июня. FINMARKET.RU -переместилась на 5 строчек вверх в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, составленном Международной бизнес-школой IMD в партнерстве с московской школой управления "Сколково", пишут "Известия" глобальной конкурентоспособности - ежегодное исследование, которое IMD проводит с 1989 года.

а ближайшими ее соседями оказались Греция и Чили. Лидером рейтинга стала Швейцария, КНР поднялась с 20-го на 16-е место, а среди экономик постсоветского пространства лучший результат показал Казахстан, совершивший скачок с 42-й на 35-ю позицию.

Каждое государство в рейтинге оценивается на основе анализа 333-х критериев по четырем основным показателям: состоянию(основных макроиндикаторов, занятости, цен), эффективности правительства (налоговой политики, государственных финансов, регулирования бизнеса), деловой среды (продуктивности предпринимателей, рынка труда, менеджмента) и развитию инфраструктуры (транспортной, технологической, образовательной). При расчете используются как данные международных организаций, так и экспертные оценки - мнения аналитиков и представителей бизнеса в каждой из стран.

В 2021 году поднялась на 5 позиций в рейтинге и заняла 45-е место из 64-х. Ближайшими соседями стали Греция (46-е место), Польша (47-е), а также Индия (43-е) и Чили (44-е). Позиция нашей страны улучшилась преимущественно за счет развития финсектора и высоких технологий (роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и расходов на НИОКР), а также благодаря снижению урона окружающей среде и улучшению работы системы здравоохранения. Зонами конкурентной силы России остались налоговая политика (16-е место), высокий уровень занятости (25-е) и развитая научная база (24-е).

В результате по показателям экономического развития и состояния инфраструктуры в целом Россия заняла 38-е место в рейтинге. Однако по эффективности правительства авторы исследования поставили страну только на 50-ю позицию, а по состоянию деловой среды - на 54-ю. Основными проблемными зонами по этим направлениям стали производительность и эффективность экономики (59-е место), социальная интеграция бизнеса (показатели "социальная поддержка" и "отношения и ценности" дали 57-ю и 58-ю строчку соответственно), а также качество институтов управления (56-я позиция).

В этом году главными вызовами для РФ станут ускорение экономического роста, цифровизация, борьба с бедностью и неравенством, говорится в документе. Проблемой также станет убыль населения, кроме того, России следует развивать инфраструктуру, особенно транспортную: логистика в стране не соответствует ее статусу одной из крупнейших экономик мира, констатировали составители рейтинга.

Лидером рейтинга в 2021 году стала Швейцария, в то время как Сингапур переместился с 1-й строчки на 5-ю. Движение вниз показал и Гонконг, который потерял 2 места, спустившись на 7-ю позицию. В то же время КНР поднялась с 20-го на 16-е место, а среди экономик постсоветского пространства лучший результат показал Казахстан, совершивший скачок с 42-й на 35-ю позицию.