Страховые пенсии назначат автоматически

17 июня. FINMARKET.RU -разработал проекты приказов, которые должны упростить назначение и выплату пенсий. Первый проект касается автоматического назначения пенсий. Если человек через портал госуслуг заблаговременно выразит свое согласие на автоматическое назначение страховой, ему не придется писать заявление в Пенсионный фонд. Все формальности будут улажены без его участия на основании данных ПФР и других государственных информационных систем. Назначение пенсии автоматом будет возможно, если человек не работал за границей.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, проект разработан для реализации недавно принятого и подписанного президентом закона, который внес значительные изменения в действующую пенсионную систему.

В частности, он устанавливает автоматическое назначение пенсий по инвалидности с 2022 года. Однако пенсии по старости (страховые и социальные) в России назначаются после соответствующего заявления человека. А если человек сам не явился в Пенсионный фонд, бегать за ним никто не обязан. Впрочем, если возникнут вопросы, то явиться в Пенсионный фонд все равно придется.

Минтруд также разработал обновленные правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов для их получения.