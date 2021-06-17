Контроль за вывозом подсолнечника из РФ ужесточат на уровне ЕАЭС

17 июня. FINMARKET.RU - Меры по предупреждению реэкспорта российского подсолнечника обсуждались в ЕЭК 15 июня, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников встречи. Одним из механизмов может стать отслеживание страны происхождения товара, облагаемого пошлинами на уровне стран—членов ЕАЭС. Сейчас эта мера работает только в отношении товаров, экспорт которых полностью запрещен. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев поясняет, что в данном случае пошлины за экспорт российского подсолнечника будут выплачиваться вне зависимости от того, с территории какой страны ЕАЭС он был вывезен, даже в случае перепродажи контрагентам.

С 9 января экспортная пошлина нав России повышена с 6,5% до 30%, а с 1 июня ставка должна вырасти до 50%. Меры призваны стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Но регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС.

Как отмечает Мальцев, только из Казахстана оценочно через серые схемы в год вывозится 300–600 тыс. тонн российского подсолнечника. А после введения заградительных пошлин этот показатель может вырасти из-за повышенного спроса со стороны стран Азии, считает он.

В Минэкономразвития заявили, что для исключения реэкспорта инициировали обсуждение вопроса установки всеми странами ЕАЭС экспортных пошлин не ниже минимального уровня либо скоординированных односторонних мер нетарифного регулирования. По данным издания, представители Армении и Киргизии на совещании поддержали введение пошлин, но против выступили Белоруссия и Казахстан. Представители этих стран напомнили, что сами экспортируют масличные и имеют обязательства по международным договорам.

В Минсельхозе подтвердили “Коммерсанту”, что на площадке ЕЭК обсуждается соглашение о гармонизированной системе подтверждения происхождения товаров, что позволит минимизировать риски реэкспорта.