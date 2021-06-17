.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Контроль за вывозом подсолнечника из РФ ужесточат на уровне ЕАЭС
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

17 июня 2021 года 08:47

Контроль за вывозом подсолнечника из РФ ужесточат на уровне ЕАЭС

 0  
Виталий Тимкив/ТАСС
Виталий Тимкив/ТАСС
17 июня. FINMARKET.RU - Меры по предупреждению реэкспорта российского подсолнечника обсуждались в ЕЭК 15 июня, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников встречи. Одним из механизмов может стать отслеживание страны происхождения товара, облагаемого пошлинами на уровне стран—членов ЕАЭС. Сейчас эта мера работает только в отношении товаров, экспорт которых полностью запрещен. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев поясняет, что в данном случае пошлины за экспорт российского подсолнечника будут выплачиваться вне зависимости от того, с территории какой страны ЕАЭС он был вывезен, даже в случае перепродажи контрагентам.

С 9 января экспортная пошлина на подсолнечник в России повышена с 6,5% до 30%, а с 1 июня ставка должна вырасти до 50%. Меры призваны стабилизировать внутренние цены и обеспечить переработчиков доступным сырьем. Но регулирование касается только поставок за пределы ЕАЭС.

Как отмечает Мальцев, только из Казахстана оценочно через серые схемы в год вывозится 300–600 тыс. тонн российского подсолнечника. А после введения заградительных пошлин этот показатель может вырасти из-за повышенного спроса со стороны стран Азии, считает он.

В Минэкономразвития заявили, что для исключения реэкспорта инициировали обсуждение вопроса установки всеми странами ЕАЭС экспортных пошлин не ниже минимального уровня либо скоординированных односторонних мер нетарифного регулирования. По данным издания, представители Армении и Киргизии на совещании поддержали введение пошлин, но против выступили Белоруссия и Казахстан. Представители этих стран напомнили, что сами экспортируют масличные и имеют обязательства по международным договорам.

В Минсельхозе подтвердили “Коммерсанту”, что на площадке ЕЭК обсуждается соглашение о гармонизированной системе подтверждения происхождения товаров, что позволит минимизировать риски реэкспорта.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  подсолнечник,  реэкспорт

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.