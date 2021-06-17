Растет число недобросовестных кредиторов

17 июня. FINMARKET.RU - В регионах заметно выросло число недобросовестных кредиторов, представляющихся лизинговыми организациями. Получили распространение и нелегальные ломбарды, замаскированные под комиссионные магазины.

Для противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России создал новую модель выявления и пресечения недобросовестных практик. Целый ряд псевдолизинговых компаний был раскрыт по итогам мониторинга интернета, непосредственного "физического" мониторинга, а также по обращениям граждан и общественных организаций.

"В результате в 1-м квартале 2021 года Банк России выявил 144 нелегальных кредитора, в том числе - девять субъектов, в деятельности которых установлены признаки предоставления потребительских займов под залог имущества под видом заключения договоров "возвратного лизинга", - рассказали "Известиям" в пресс-службе Банка России. - Всего с 2019 года Банк России выявил около 130 псевдолизинговых компаний. Правоохранительными органами было инициировано более 90 дел в рамках КоАП РФ, а также приняты иные меры реагирования".

Сомнительные компании были замечены в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Саратове, а также в республиках Северного Кавказа. Сама схема весьма проста: наивный потребитель берет в лизинг свой собственный автомобиль и, как следствие, существенно переплачивает процентами по займу. По такому же принципу действуют и псевдоломбарды, официально существующие как комиссионные магазины. В реальности они предоставляют весьма рискованные кредиты и займы под залог движимого имущества.

Как разъяснили "Известиям" в ЦБ РФ, под видом лизинга осуществляется незаконная выдача займов, то есть, по сути, предоставляется аналог потребительского кредитования под залог движимого и недвижимого имущества. Такие компании в реестрах участников финансового рынка не состоят, право на предоставление потребительских займов у них отсутствует, и они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, вводя заемщика в заблуждение. Кроме того, они нарушают законодательные ограничения на деятельность по предоставлению займов.

"Эти компании рекламируют выдачу займов, а обратившимся клиентам, которым требуется заем на личные цели, предлагают продать по заниженной стоимости свой автомобиль или квартиру лизинговой компании и одновременно заключить с ней же договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду, - рассказывают представители Центробанка. - Якобы лизинговые платежи фактически являются возвратом по займу с процентами".

Хитрость в том, что право собственности на имущество сразу переходит к псевдолизинговой компании. При просрочке платежа в соответствии с условиями договора применяются суровые штрафные санкции, а транспортное средство может быть эвакуировано новым собственником даже без предварительного уведомления.

"Зачастую для подобных нелегальных кредиторов изымать автомобиль или квартиру даже выгоднее, чем получать проценты за пользование займом, ведь объект залога почти всегда оценивается значительно ниже его рыночной стоимости", - пояснили в ЦБ.