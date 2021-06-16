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16 июня 2021 года 09:42
Туроператоры опасаются отмены массовых мероприятий
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Владимир Смирнов/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Новые ограничительные меры могут привести к снижению туристического потока в Москву и Петербург, рассказали опрошенные "Коммерсантом" участники туррынка. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уверена, что активность поездок туристов в Москву и Петербург сейчас снизится, но оценить масштаб затрудняется. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич ждет снижения загрузки московских отелей на этой неделе на 15-30% на фоне сокращения числа деловых поездок. Первые сигналы уже начали поступать. Так, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что 15 июня семь его клиентов аннулировали запланированные туры в Москву, новых бронирований, по его словам, не было, в то время как обычно ежедневно поступает несколько десятков заявок. Левченко поясняет, что напрямую введенные ограничения пока не влияют на туристов: они по-прежнему могут посещать музеи и рестораны. Обеспокоенность бизнеса, по словам эксперта, вызывают перспективы массовых мероприятий в Петербурге, которые традиционно привлекают большое число гостей, в частности праздника "Алые паруса" (25-27 июня). Она не исключает, что в случае его отмены бизнес столкнется с массовой отменой туров. Экскурсионным туристическим поездкам пока не удалось восстановиться после прошлогоднего спада. По предварительным оценкам АТОР, поток российских туристов в Москву и Петербург в июне в полтора раза ниже показателей 2019 года. Падение потока заметно и на других экскурсионных направлениях. Ломидзе связывает это с комплексом факторов: страхом заразиться COVID-19, постоянно меняющимися условиями посещения музеев и других объектов и дополнительными ограничениями.
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