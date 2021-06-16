С 2022 года бумажный медицинский полис будет не нужен

16 июня. FINMARKET.RU - Носить с собой бумажныйв поликлинику больше не потребуется, уже в 2022 году бесплатную помощь без него окажут в любой государственной медицинской организации. К этому времени вся информация о застрахованных гражданах будет храниться в электронном виде в единой информационной системе обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом говорится в новых правилах, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Российская газета"

Из этого документа следует, что вместо бумажного полиса россияне получат уникальный номер реестровой записи от его цифрового аналога, который сформирован в единой информационной системе ОМС. То есть, по сути, полис останется, но физического носителя у него не будет. Хранить его граждане смогут в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг или даже в смартфоне в виде qr-кода, например. Однако предъявлять вместо него нужно будет обычный паспорт.

"После того, как полисы ОМС будут интегрированы в единую государственную систему ОМС, в поликлинике достаточно будет предъявить документ, удостоверяющий личность", - пояснили "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков.

Переход на документы в цифровой форме в сфере ОМС позволит сэкономить много времени и сил не только гражданам, но и всем организациям, вовлеченным в оказание услуг ОМС, считают в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Ведь цифровой полис не только оформить, но и получить гораздо проще. Это легко сделать, не выходя из дома, через портал госуслуг. Так, женщина может заказать его на новорожденного ребенка прямо из роддома.

Впрочем, в Минздраве обратили внимание, что бумажный полис еще некоторое время будет использоваться наряду с цифровым.