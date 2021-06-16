Малый и средний бизнес привлечет 3 трлн рублей льготных кредитов

16 июня. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес привлечет 3 трлн рублей банковского финансирования на льготных условиях к 2025 году, заявил "Известиям" генеральный директор КорпорацииАлександр Исаевич. По его мнению, это произойдет благодаря развертыванию программы «зонтичных гарантий» — массового предоставления госпоручительств по кредитам МСП.

О том, что для малого бизнеса будет запущен новый механизм финансовой поддержки, президент Владимир Путин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме. "Речь идет о следующем: наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути — возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным", — пояснил глава государства.

В Корпорации МСП "Известиям" заявили, что зонтичные поручительства будут запущены уже в 2021 году и существенно облегчат процесс получения кредита. Сегодня он выглядит так: предприниматель, у которого не хватает обеспечения по займу, должен сначала обратиться в банк. Затем кредитная организация совместно с заемщиком формирует пакет документов и передает их в Корпорацию для принятия решения. Только после одобрения заявки банк может выдать деньги. Иногда на все это может уходить до нескольких месяцев, отметили в организации.

Новый механизм встроит гарантийную поддержку в кредитные продукты банков-партнеров. Это значит, что они смогут самостоятельно выдавать гарантии в соответствии с утвержденными параметрами и условиями, не дожидаясь одобрения корпорации. Таким образом, процедура станет бесшовной и быстрой, что позволит максимальному числу бизнесменов получитьс господдержкой. К 2024 году при помощи поручительств корпорация обеспечит дополнительный объем кредитования малого и среднего бизнеса в размере не менее 600 млрд рублей. Однако консолидированный объем помощи будет еще больше.

Претендовать на получение зонтичных гарантий смогут все предприниматели, которые числятся в едином реестре МСП и не находятся в стадии банкротства, уточнили в институте развития. При этом, по данным ЦБ по состоянию на 1 марта 2021 года, совокупный кредитный портфель МСП превысил 6 трлн рублей.

В банках в целом согласились с прогнозом — там ожидают всплеска кредитования МСП.