Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7%

Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале до 0,7% с объявленного ранее 1%. Улучшение показателя обусловлено уточнением темпов промпроизводства, оптового товарооборота, грузооборота и пассажирооборота

15 июня. FINMARKET.RU -РФ в 1-м квартале 2021 года снизился на 0,7% относительно января-марта 2020 года, свидетельствует данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее сообщалось о падении показателя на 1%. Относительно четвертого квартала 2020 г. показатель упал на 17,9%. Относительно 1-го квартала доковидного 2019 года ВВП в январе-марте этого года вырос на 0,7% (при первой оценке динамика к 1-му кварталу позапрошлого составляла плюс 0,4%).

Как сообщалось, ВВП РФ в 4-м квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за 3-й квартал 2020 года - на 3,5%, за 2-й квартал 2020 года упал на 7,8%, за 1-й квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Объем ВВП России за 1-й квартал 2021 г. составил в текущих ценах 26 трлн 771 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 1-й квартал 2021 г. по отношению к ценам 1-го квартала 2020 г. составил 108,9%.

Как говорится в сообщении Росстата, рост индекса физического объема ВВП по сравнению с предварительной оценкой обусловлен уточнением темпов промышленного производства (+0,4%), оптового товарооборота (+1,1%), грузооборота (+0,1%) и пассажирооборота (+0,4%), а также уточнениями первичной статистической отчетности предприятий и получением информации от Банка России.

Основными факторами снижения индекса физического объема ВВП за 1-й квартал 2021 года являлись ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции и низкий спрос на энергоресурсы в мире.

Несмотря на постепенное оживление экономики, в отдельных отраслях наблюдалось снижение индексов физического объема добавленной стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения:

- гостиницы и рестораны (-7,5%);

- учреждения культуры и спорта (-4,1%);

- предприятия транспорта (-3,2%);

- организации, оказывающие прочие услуги населению (-1,3%).

На фоне низкого спроса на энергоресурсы в мире падение наблюдалось в добывающей промышленности (-7,4%).

Рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в:

- обрабатывающих производствах (+0,6%);

- обеспечении электрической энергией газом и паром (+9,0%);

- водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+13,0%);

- строительстве (+0,1%);

- оптовой и розничной торговле (+0,7%);

- информации и связи (+4,5%).

Сохраняющийся спрос на банковские услуги обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+6,7%).

На увеличение индекса-дефлятора ВВП (+8,9%) в наибольшей степени повлиял рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости

в добывающих (+17,9%) и обрабатывающих производствах (+12,9%), который обусловлен повышением мировых цен на энергоресурсы.

ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, за январь-апрель 2021 года вырос на 1,8% к соответствующему периоду 2020 года. Согласно оценке министерства на фоне низкой базы прошлого года (в апреле 2020 года действовал локдаун) в апреле 2021 годовой рост ВВП РФ ускорился до двузначного значения - 10,7%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2021 году равняется 2,9%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что экономика пока восстанавливается чуть лучше ожиданий министерства и при сохранении текущих тенденций в июле министерство может несколько повысить прогноз на 2021 год. ЦБ уже сейчас более оптимистичен, чем Минэкономразвития и ожидает роста ВВП в 2021 году в интервале 3-4%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что Банк России, вероятно, повысит оценку роста ВВП РФ в 2021 году с нынешних 3-4%. "Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Апрельский прогноз по ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле пересмотрим, и вероятно, что повысим оценку роста ВВП на этот год, но вопрос здесь, не как быстро восстановится экономика, а как быстро она будет расти после восстановления. Здесь важно, чтобы был не инфляционный рост, а рост потенциала экономики", - сообщила глава регулятора на брифинге по итогам заседания совета директоров.