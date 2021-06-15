ЦБ готовит регулирование финансовых групп

15 июня. FINMARKET.RU -планирует ввести для некредитных финансовых организаций (НФО) уже действующую для банков возможность лишения акционеров права голоса на общем собрании, в случае если тот совершил с НФО сделки, которые привели к нарушению нормативных требований для соответствующей организации, пишет "Коммерсант" . Новая норма содержится в концепции поправок к профильным для НФО законам, которые сопровождают разработанную регулятором концепцию законопроекта "О финансовых группах и финансовых холдингах". Это же положение будет закреплено и для ФГ.

Финансовая группа - это не являющееся юрлицом объединение компаний, одна или несколько из них находятся под контролем либо значительным влиянием банка или НФО. Если же в объединении юрлиц, в состав которого входит хотя бы один банк или НФО и финансовая деятельность которого составляет более 40%, находится под контролем нефинансовой организации, то тогда это объединение относится к финансовому холдингу. Фингруппы попадают под регулирование и надзор Банка России.

Согласно поправкам, если акционер НФО или же ФГ совершил сделку, которая повлекла нарушение нормативных требований к этой организации, то ЦБ не позднее чем через месяц со дня обнаружения этого нарушения (но не позднее чем через год после самого нарушения) направляет тому предписание по его устранению. Если акционер не исполнил это предписание в течение 45 дней, то его право голоса на общем собрании акционеров приостанавливается.