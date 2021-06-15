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15 июня 2021 года 10:30
Государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду
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Александр Рюмин/ТАСС
15 июня. FINMARKET.RU - Глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов считает, что государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду. Как сказал он в интервью "Российской газете", ускорение роста цен на продовольствие - это не локальная российская, а мировая тенденция. Это коснулось не только всех развивающихся рынков, но и весьма богатых стран. По мнению эксперта, продовольственная инфляция в мире может оставаться высокой еще долго. Как пример Сизов привел США, где картофель за один месяц подорожал на 3%. А такого роста там не было 10 лет. Отвечая на вопрос, какие меры способны решить проблему продовольственной инфляции в России, он отметил, что с инфляцией в целом и продовольственной в том числе борется российский ЦБ в рамках своих возможностей. "И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов", - сказал Сизов. Более важным он считает, как помочь наименее обеспеченным россиянам. "Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет - это денежные выплаты на покупку продуктов питания", - продолжил эксперт. Говоря о том, как это можно сделать в России, Сизов высказал мнение, что было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. "Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование. Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу", - заявил эксперт. При этом важным моментом он считает необходимость найти простые и недорогие инструменты администрирования. "Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия", - отметил Сизов.
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Ключевые слова: РФ, продинфляция, население, помощь
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