Какая должна быть пенсия, чтобы чувствовать себя комфортно

15 июня. FINMARKET.RU - Россияне назвали желаемый, чтобы чувствовать себя комфортно, следует из опроса СберНПФ и Rambler&Co, пишут "Известия"

Согласно опросу 2,3 тыс. россиян, 44% сообщили, что им будет достаточно 45-50 тыс. рублей в месяц, меньшей суммой готовы довольствоваться только 7% опрошенных. Трети респондентов (33%) нужно не менее 50-70 тыс. рублей, 16% не согласны получать менее 100 тыс. рублей в месяц.

На вопрос, кто, по мнению граждан, должен им обеспечить этот уровень, половина россиян назвали государство в качестве основного гаранта и источника этих доходов. Остальные рассчитывают и на другие варианты. 36% респондентов полагают, что заботиться об их благополучии в старости должны в том числе работодатели, хотя и совместно с государством. Вариант "только работодатель" набрал всего 1% голосов; 2% надеются скорее на себя и собственные накопления, а 12% россиян выбрали вариант "все вышеперечисленные". Примечательно, что на взрослых детей не рассчитывает фактически никто из опрошенных.

Размер доходов, необходимый для достойной пенсии россияне объяснили тем, что собственного жилья, качественной медицины и полноценного питания им недостаточно - требуются дополнительные расходы. Около трети респондентов (32%) хотели бы также иметь возможность путешествовать, 22% - заниматься хобби. Для каждого пятого (21%) оказался важен доступ к развлечениям и культурным ценностям. По 10% граждан готовы продолжать работать и заниматься спортом, 5% - получать образование.

В начале года фонд "Сбера" уже проводил в целом аналогичный. Тогда структура интересовалась у граждан в возрасте 45-60 лет, какой им требуется доход в общей сложности, включая пенсию и альтернативные источники, для безмятежной старости. Россияне в среднем назвали похожую сумму - 45,6 тыс. рублей.

Как отмечает руководитель проекта Pensopathology Евгений Биезбардис, у россиян завышенные ожидания от государства, доход у пенсионеров сейчас в2-3 раза меньше желаемых гражданами 45-50 тыс. рублей. Эксперт назвал негосударственную пенсию альтернативой, если она будет оформляться на уровне работодателей, которые могут софинансировать взносы вплоть до удвоения.

По словам управляющего активами "БКС Мир инвестиций" Андрея Русецкого, чтобы на пенсии иметь примерно такой же доход, как сейчас, 25-летнему человеку будет необходимо инвестировать порядка 11-15% от зарплаты, сформировав портфель, который состоит из 20% облигаций и 80% российских акций. Этот доход в перспективе станет дополнительным к государственной пенсии, отметил он, добавив, что работодатель может помочь в этом деле дополнительными отчислениями напрямую в фонды.