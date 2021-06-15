Россия вошла в топ-5 по установке финансовых приложений

15 июня. FINMARKET.RU - За последние 2 года - с 1-го квартала 2019 года по 1-й квартал 2021 года - число скачиваний финансовых приложений выросло на 132%. В общей сложности в мире за этот период финтех-приложения были установлены 4,7 млрд раз. Такие данные содержатся в докладе, посвященном рынку финансовых приложений и опубликованному в среду аналитической маркетинговой компанией AppsFlyer, пишет "Коммерсант"

Аналитики AppsFlyer отмечают ускорение темпов роста числа установок большинства категорий финансовых приложений за последний год. В прошлом и начале нынешнего года вырос спрос на приложения для инвестирования: в течение 2020 года средний прирост их скачиваний за квартал составлял 17-18%, а в 1-м квартале 2021 года рост достиг 28,7%.

Особенно значительным оказался рост числа загрузок приложений цифрового банкинга - финансовых институтов, работающих исключительно или в основном в интернете, без физических офисов.

В России рост числа загрузок финансовых приложений существенно замедлился в 2020 году, составив 21% за год в сравнении с 51% в 2019 году. В большинстве других стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) рост оказался значительнее. При этом Россия вошла в топ-5 по количеству скачиваний за 4-й квартал 2020 года и 1-й квартал 2021 года - первое место заняла Индия, за ней идут Бразилия, Индонезия и США.

Самыми популярными в России в этот период оказались приложения традиционного банкинга (43,6%), 22,6% загрузок приходится на приложения для инвестиций, 20,4% - на финансовые услуги, 13,4% - на приложения для кредитования. "В России очень сильная финансовая отрасль. Традиционные банки быстро перешли на мобильные устройства, что отражено в их доминирующей доле в общем количестве установок приложений, но мы также наблюдаем рост других финансовых приложений, которые, как мы ожидаем, со временем получат большее распространение", - отмечает гендиректор AppsFlyer в России и СНГ Михаил Зайцев.

В исследовании также говорится о существенном снижении числа случаев мошенничества при загрузке финансовых приложений в EMEA. В целом в регионе количество случаев такого мошенничества снизилось со 2-го квартала 2020 года к 1-му кварталу 2021 года на 77%. Особенно сильно снизилось число таких случаев в России - на 88%. Во Франции снижение составило 86%, в Великобритании - 81%, в Африке к югу от Сахары - 77%, на Ближнем Востоке - 60%. В AppsFlyer связывают это с "улучшением инструментов по борьбе с мошенничеством и растущей осведомленностью о рисках мошенничества с установкой, особенно среди финансовых приложений".