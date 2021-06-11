В России появится новый механизм обеспечения жильем

11 июня. FINMARKET.RU - Фонд защиты прав дольщиков в будущем будет решать не только проблемы обманутых участников долевого строительства, но и других граждан, которые нуждаются ви имеют право на получение его от государства. Предполагается, что фонд будет выделять им непроданные квартиры в достроенных домах недобросовестных застройщиков.

Полномочия фонда расширяет новое постановление правительства. Подобные программы фонд должен будет реализовывать совместно с регионами. В правительстве предполагают, что это позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников.

Как рассказала "Известиям" председатель движения "Очередники Москвы" Луиза Мартьянова, только в Москве на данный момент в очереди на получение жилья стоят около 50 тыс. человек, а средний срок ожидания составляет примерно 25 лет.

В Российской гильдии риелторов отмечают, что новая мера может помочь продвинуть существующие очереди.

Летом прошлого года Счетная палата опубликовала данные собственной проверки исполнения обязательств перед инвалидами-очередниками. Из полученных данных следовало, что при текущих темпах предоставления жилья на полное закрытие долгов перед теми, кто встал в очередь еще до 2005 года, может потребоваться еще более 20 лет. Всего, по данным ведомства, к лету прошлого года в очереди находились около 40 тыс. людей с инвалидностью.

В январе 2021 года генпрокурор Игорь Краснов по итогам общероссийской проверки оценил число сирот, которые ждут получения положенного по закону жилья, в 182 тыс. человек.

В случае с сиротами жилье должно выделяться из специализированного фонда, однако во многих городах подходящей жилплощади катастрофически не хватает или просто нет.

Новый механизм в том числе может упростить процесс перевода жилья для сирот в состав специального жилищного фонда для последующей передачи сиротам, рассказал "Известиям" юрист фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Павел Денисов. Но реальный эффект от действия таких программ во многом будет зависеть от особенностей каждого конкретного региона, отмечает он.

По мнению замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, предложенный инструментарий позволит привлечь дополнительные объемы недвижимости в решение острой проблемы, однако эффективность работы будет напрямую зависеть от качества взаимодействия Фонда и региональных властей, а также от бюджетов конкретного региона.

"Без финансовой поддержки со стороны федерального центра, в небольших городах и в не самых финансово успешных регионах программа вряд ли продемонстрирует сколько-нибудь значимые результаты", - полагает собеседница издания.

Как считает Школьная, количество недобросовестных игроков на рынке должно постепенно сокращаться, а значит, эту меру нельзя рассматривать как системное решение по обеспечению жильем социально уязвимых групп.