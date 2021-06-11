Затраты на содержание офисов выросли почти на треть

11 июня. FINMARKET.RU - Расходы на эксплуатацию офисов за последний год выросли минимум на 20%, максимум - на треть. Эксперты ожидают, что некоторым предприятиям пока удается экономить на других тратах за счет удаленки, но арендные ставки будут расти, пишет "Российская газета"

За последний год сократилась часть сервисов, которые эксплуатирующие недвижимость компании оказывали до пандемии, но возникли другие расходы, говорит операционный директор MD Facility Management Борис Мезенцев. В первую очередь, это траты, связанные с коронавирусом: необходимо обеспечивать объекты антисептиками, масками, перчатками, организовывать сдачу ПЦР-тестов для персонала. Кроме того, приходится резервировать средства для замены заболевших сотрудников.

"Также на рост издержек повлиял скачок зарплат специалистов профессиональной уборки, который в среднем по рынку составил 25-30%. К такому результату привел дефицит кадров, образовавшийся из-за закрытия границ для мигрантов и перетекания рабочей силы в более доходные сферы", - отмечает Мезенцев. Наконец, на цены повлияли инфляция и изменение курса рубля, из-за чего подорожали расходные, горюче-смазочные материалы и инвентарь.

Пандемия, развернувшаяся за последние1,5 года и ставшая причиной введения режимов самоизоляции, карантина и удаленной работы в большинстве отраслей, стала катализатором ряда изменений в организации офисной жизни. Еще в прошлом году, как показали исследования Российской ассоциации электротехнических компаний и Microsoft, на фоне пандемии до 60% российских компаний перешли на режим удаленной работы. Согласно исследованиям рекрутингового агентства ProfiStaff, спустя год можно сказать, что дистанционный формат работы прочно вошел в практику значительной части компаний.

По мнению директора по офисной недвижимости PPF Real Estate Russia Николы Обайдина, сравнивать электронное рабочее место и место в офисе некорректно, потому как количество людей в офисе фактически не влияет нана эксплуатацию здания и использование инженерных систем. При этом компании несут дополнительные расходы по организации и эксплуатации рабочих мест сотрудников у них дома.

При этом нет единой статистики, которая могла бы свидетельствовать о том, прижился ли удаленный формат работы в России, говорит управляющий партнер UNK Corporate Interiors Николай Миловидов. Многие сегодня по-прежнему вынуждены работать удаленно либо использовать гибридный график работы в силу эпидемиологической ситуации.

Опыт пандемии показал, что в краткосрочной перспективе удаленный формат работы возможен и позволяет поддерживать деятельность в условиях чрезвычайной ситуации, а вот его долгосрочные перспективы пока что не изучены, отмечает директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его мнению, дистанционная и комбинированная занятость могут изменить рынок труда лишь по отдельным профессиям, в целом же его влияние на занятость будет незначительным.