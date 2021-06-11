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11 июня 2021 года 09:45
Продажи лекарств за 4 месяца снизились, что не помешало аптечным сетям увеличить выручку
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Евгений Софийчук/ТАСС
11 июня. FINMARKET.RU - В первые четыре месяца 2021 г. российские аптечные сети продали 1,7 млрд упаковок лекарств, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании отраслевого издания "Фармацевтический вестник" и AlphaRM, с которым ознакомились "Ведомости". Там также сказано, что в денежном выражении продажи у них увеличились на 4,8% до 390 млрд руб. Средняя цена упаковки в 2019-2020 гг. не менялась и составляла 195 руб., однако в отчетный период этот показатель вырос на 20% год к году до 233 руб., следует из отчета. Увеличение средней стоимости объясняется ростом продаж более дорогостоящих препаратов. Снижение продаж в натуральном выражении связано с падением покупательной способности населения, объясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, люди с невысоким уровнем дохода уже не делают запасы лекарств, как раньше, а приобретают лишь назначенные врачами препараты, да и то в случае крайней необходимости. Он также напоминает, что в прошлом году у аптечных сетей был резкий скачок продаж на фоне начала пандемии и падения рубля: тогда потребители с хроническими заболеваниями поспешили сделать запасы необходимых лекарств. Иными словами, текущее падение произошло в том числе на фоне высоких показателей 2020 г., резюмирует Шуляк. Еще одна причина снижения продаж в аптеках в натуральном выражении - переход части потребителей на онлайн-сервисы.
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